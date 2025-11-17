Pradinę karo tarnybą pradėjo daugiau kaip pusė tūkstančio savanorių

Lietuvos dienaAktualijos

2025 m. lapkričio 17 d. 15:27
Pirmadienį daugiau kaip pusė tūkstančio jaunuolių savo noru pradėjo devynių mėnesių pradinę karo tarnybą. Būsimieji kariai tarnybą atliks Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų ir Karinių jūrų pajėgų Generolo Kazimiero Nestoro Sapiegos fuzilierių batalionuose, pranešė kariuomenė.
Pasak jos, pirmosiomis tarnybos dienomis kariai susipažins su kariuomenės tvarka ir tarnybos sąlygomis, gaus uniformas bei ekipuotę ir susipažins su tiesioginiais vadais.
Per pirmuosius tris mėnesius jaunuoliai išeis bazinį kursą, kurio metu įgaus pagrindines taktines, topografijos, rikiuotės, inžinerijos, pirmosios medicinos pagalbos ir ginklų valdymo žinias bei praktinius įgūdžius.
Po šio kurso kariai paskirstomi pagal jiems priskirtas specialybes bei toliau gilins žinias savo srityje, mokysis veikti komandoje ir vykdys dalinio veiklai būtinas užduotis.
Baigę tarnybą, kariai galės tęsti karjerą profesinėje karo tarnyboje arba tapti Lietuvos kariuomenės rezervistais.
