Šaukiamas Valstybės gynimo tarybos posėdis: aptars hibridinę Baltarusijos ataką

Prezidentūros teigimu, posėdyje bus apžvelgta bendra regiono saugumo situacija ir Baltarusijos pradėtos hibridinės atakos grėsmė šalies civilinei aviacijai.
Be to, planuojama aptarti integruotos oro erdvės gynybos, kovos prieš bepiločius orlaivius galimybes, išklausyti siūlymus dėl naujų karinių poligonų.
„Reguliaraus VGT posėdžio metu bus apžvelgta bendra saugumo situacija regione, situacija dėl hibridinio Baltarusijos išpuolio – meteorologiniais balionais gabenamos kontrabandos keliant grėsmę Lietuvos civilinei aviacijai, apsvarstyti siūlymai dėl integruotos oro erdvės gynybos, kovos prieš bepiločius orlaivius priemonių, išklausyti siūlymai dėl naujų karinių poligonų“, – išplatintame pranešime teigė prezidento patarėjas Ridas Jasiulionis.
VGT sudaro prezidentas, premjeras, Seimo pirmininkas, krašto apsaugos ministras ir kariuomenės vadas.
ELTA primena, kad spalio mėnesį kelis kartus fiksuoti kontrabandą gabenę meteorologiniai balionai iš Baltarusijos, sutrikdę oro uostų veiklą.
Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, Vyriausybė nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus (PKP) su Baltarusija. Vykimas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis.
Vis dėlto, savaitės pradžioje buvo pradėta diskutuoti apie tai, jog pastarieji PKP gali būti atverti anksčiau nei planuota – dar iki lapkričio 30 d.
