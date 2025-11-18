Atsistatydina Vyriausybės kancleris L. Rudys

„Sprendimas priimtas bendru sutarimu su ministre pirmininke Inga Ruginiene, atsižvelgiant į institucijos ateities prioritetus ir kanclerio asmeninius planus“, – antradienį išplatintame pranešime nurodė Vyriausybės kanceliarija.
Atsistatydinus L. Rudžiui, laikinai kanclerio pareigas eis Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas Justas Pankauskas.
Kanclerio pareigas L. Rudys pradėjo eiti dar pernai gruodį, kai jį paskyrė buvęs ministras pirmininkas Gintautas Paluckas.
Anksčiau jis yra dirbęs „Sodros“ Įmokų administravimo skyriaus vedėju, teisininku. L. Rudys Mykolo Romerio universitete baigė teisės bakalauro bei magistro studijas.