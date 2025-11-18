Lietuvos dienaAktualijos

Atsistatydina Vyriausybės kancleris L. Rudys

2025 m. lapkričio 18 d. 12:57
Iš pareigų traukiasi Vyriausybės kancleris Laimonas Rudys.
Daugiau nuotraukų (10)
„Sprendimas priimtas bendru sutarimu su ministre pirmininke Inga Ruginiene, atsižvelgiant į institucijos ateities prioritetus ir kanclerio asmeninius planus“, – antradienį išplatintame pranešime nurodė Vyriausybės kanceliarija.
Atsistatydinus L. Rudžiui, laikinai kanclerio pareigas eis Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas Justas Pankauskas.
Kanclerio pareigas L. Rudys pradėjo eiti dar pernai gruodį, kai jį paskyrė buvęs ministras pirmininkas Gintautas Paluckas.
Anksčiau jis yra dirbęs „Sodros“ Įmokų administravimo skyriaus vedėju, teisininku. L. Rudys Mykolo Romerio universitete baigė teisės bakalauro bei magistro studijas.
VyriausybėkanclerisInga Ruginienė

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.