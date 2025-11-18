Koalicinės sutarties persirašyti nebėra prasmės? M. Sinkevičiui neberūpi, o R. Žemaitaitis prognozuoja „niūrias dienas“

„Ne“, – paklaustas, ar „Nemuno aušrai“ bus skiriama papildomų postų už atimtą kultūros ministro portfelį, griežtai atsakė M.Sinkevičius.
„O kodėl jie galėtų tikėtis? Kas čia – kalėdinis noras ar pageidavimas? Čia yra ne pageidavimų, o valdančioji koalicija. Mes susitarėme, priėmėme tam tikrus sprendimus ir jų laikomės. Jeigu prasidės pageidavimų koncertas, tai ir mes gal kažko pageidausime? Naujos ministerijos ar dar kažko“, – aiškino jis.
Socialdemokratas priminė, kad „Nemuno aušra“ nesugebėjo susitvarkyti su jai mainų būdu perleista Kultūros ministerija, todėl ją ir prarado. O koalicinės sutarties dėl to persirašinėti M.Sinkevičius būtinybės nemato.
Ironiška, tačiau joje Kultūros ministerija ir priklauso „socdemams“, o „aušriečiams“ – Energetikos ministerija. Koalicinės sutarties priedas nebuvo keistas net ir po įvykusių ministerijų mainų, kurie dabar vėl iš dalies pasikeitę.
„Norai yra geri, bet dėl to turi sutarti visi koalicijos partneriai. Iš socialdemokratų pusės aš koalicinės sutarties peržiūrai poreikio nematau“, – nurodė M.Sinkevičius.
„Pageidavimų koncertas yra galimas veiksmas – turime politinį neapibrėžtumą, įtampų dėl biudžeto priėmimo, ir čia turbūt yra puiki proga improvizuoti, kažko galbūt siekti biudžete, derėtis ir persiderėti, o politinę įtampą, kuri atsiranda dėl biudžeto priėmimo sudėtingumo, naudoti kaip svertą.
Socialdemokratai į kažkokias nuolaidas ir koalicijos partnerių papirkinėjimą postais neplanuoja veltis“, – pabrėžė jis.
Tiesa, politikas sutiko, kad sutarties priedo persirašymas įneštų papildomos „higienos“. Užkulisiuose juokaujama, kad persirašinėti sutarties ar jos priedo nebėra prasmės, kai koalicija yra ant sugriuvimo ribos.
„Dėl higienos turėtume turbūt persirašyti, nes tai, kas parašyta koalicijos sutartyje ir jos prieduose, neatitinka faktinės situacijos. Turbūt tai ištaisyti reikėtų, kad de facto esantys dalykai taptų de jure. Aišku, įprastai greičiausiai turėtų būti atvirkščiai, bet čia tiesiog toks labiau dokumentinis dalykas, nei praktinio persiskirstymo“, – dėstė M.Sinkevičius.
Klausimo dėl koalicinės sutarties priedo persirašymo esą nekelia ir „Nemuno aušra“, likusi tik su dviem ministerijomis.
„Ne, niekas iš koalicijos partnerių tiesiog nekėlė klausimo, kad reikia persirašyti, įtraukti tai į koalicinės tarybos darbotvarkę. Jūs kaip žurnalistai, besidomintys ta situacija, labiau keliate tuos klausimus, nei koalicijos partneriai. Kol kas jokios iniciatyvos nebuvo pareikštos“, – patikino „socdemas“.
Sureagavo ir R.Žemaitaitis
Pats R.Žemaitaitis patvirtino, kad „aušriečiai“ nekelia klausimo dėl koalicinės sutarties priedo persirašymo. Pabrėžus, kad tame priede Energetikos ministerija vis dar priklauso „Nemuno aušrai“, šios partijos pirmininkas pasisakė miglotai, tarsi leisdamas suprasti, jog ministerija ir nėra pilnai socialdemokratų.
„Tai jis (sutarties priedas, – Lrytas) yra, koks yra. Ar aš kažko nežinau? Tai ir yra dvi ministerijos mūsų, ir dar lieka Energetikos ministerija. Reikės spręsti, kaip ten kontrolė bus. Auditai vyksta, „Igničio“ auditas dėl jūrų jėgainių parko jau važiuoja, dabar turime paties „Igničio“ auditą dėl galimybės atrinkti, kas bus direktorius – kyla įtarimų, kad bandoma pasistatyti savo žmogų. Darbo yra užtektinai“, – pareiškė R.Žemaitaitis.
Apie kokius bandymus įsistatyti savo žmones jis kalba?
„Tos pačios struktūros, tos pačios nusikalstamos gaujos, kurios bandė įtikinti, kad jūrų jėgainių parkas yra labai pelningas, rentabilus ir labai naudingas. Tos pačios gaujelės, kur daro viešuosius pirkimus, tos pačios gaujelės, kurios Ukrainoje buvo prilindusios prie energetikos“, – atsakė „aušrietis“.
„Tos pačios. Iš Ukrainos tie patys žmonės, kurie irgi ten tarpininkavo. Daugiau nieko negaliu atskleisti. Tikiuosi, kažkam už tuos įvykius bažnyčių varpai suskambės“, – pridūrė jis.
Pastebėjus, kad Energetikos ministerijos kontrolė vis tiek nėra „Nemuno aušros“ rankose, R.Žemaitaitis vardijo, kad jie vis tiek turi įrankius stebėti, kaip ministerijoje įgyvendinami atitinkami uždaviniai, priiminėjami sprendimai, kaip vykdomi konkursai, dėl kurių esą kyla daug neaiškumų.
„Turime dar keletą klausimų sausio mėnesiui, artėja kai kam niūrios dienos“, – užsiminė politikas.
„Jeigu jūs nežinojote, tai visos ministerijos priklauso valdančiajai koalicijai. Ir visos ministerijos, kurios yra, visos valdančiosios politinės partijos gali reikalauti sprendimų, informacijos gavimo ir panašiai. Nesvarbu, kad yra Petro, Antano – bet mes iš visų prašome ir iš visų duomenis gauname“, – teigė jis.
„Nemuno aušros“ lyderis dar kartą patikino, kad jo partijai tinka, jog ji vadovauja dviem ministerijoms, tačiau kai kurie bendražygiai esą kelia klausimus dėl papildomų viceministrų pareigybių.
Mindaugas SinkevičiusRemigijus ŽemaitaitisNemuno aušra
