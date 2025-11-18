N. Grunskienė apie ikiteisminį tyrimą dėl padegamųjų „DHL“ siuntų: įtarimai pareikšti 16 asmenų

„Įtariamojo statusas yra suteiktas 16 asmenų, iš kurių 9 asmenis teismo nutartimi yra leista suimti“, – antradienį žurnalistams Seime teigė N. Grunskienė.
„Ir laukiame Europos arešto orderio vykdymo iš Estijos. Kaip žinome, Estijoje yra sulaikytas asmuo“, – sakė ji.
Pasak generalinės prokurorės, Estijoje sulaikytas asmuo netrukus turėtų būti perduotas Lietuvai.
N. Grunskienė taip pat atsisakė detalizuoti, ar sulaikyti asmenys yra Lietuvos piliečiai.
Generalinė prokuratūra ir Lietuvos kriminalinės policijos biuras rugsėjo mėnesį pranešė, kad teisėsauga išaiškino asmenų grupę, organizavusią ir planavusią įvykdyti keturis teroro aktus skirtingose Europos valstybėse.
Atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl labai sunkių nusikaltimų, tai yra dėl organizuotos teroristinės grupės veiklos ir teroro aktų. Šis tyrimas yra susijęs su siuntomis, kuriose buvo įtaisyti savadarbiai sprogstamieji-padegamieji užtaisai.
Nustatyta, kad 2024 m. liepos 19 d. Lietuvos pilietis A. Š. (gim. 1973 m.), veikdamas kartu su bendrininkais, pasinaudojo „DHL“ bei „DPD“ bendrovių tarptautinių siuntų pristatymo ir transportavimo paslaugomis ir iš Vilniaus į įvairias Europos valstybes išsiuntė 4 siuntas su savadarbiais sprogstamaisiais-padegamaisiais užtaisais. Dvi iš šių siuntų buvo adresuotos ir „DHL“ krovininiais lėktuvais išsiųstos į Jungtinę Karalystę, kitos dvi – adresuotos ir išsiųstos į Lenkiją „DPD“ krovininiais vilkikais.
Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad nurodytus nusikaltimus organizavo ir jų įgyvendinimą koordinavo Rusijos Federacijos piliečiai, siejami ir turintys ryšių su Rusijos Federacijos karinėmis žvalgybos tarnybomis.
Anot prokuratūros, keli nusikaltimų įvykdymo koordinatoriai taip pat yra tiesiogiai susiję su bandymu įvykdyti teroro aktą 2024 m. gegužės 9 d. Vilniuje, kuomet buvo padegtas prekybos centras „IKEA“ .