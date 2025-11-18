N. Grunskienė kreipėsi į Seimą dėl A. Nedzinsko imuniteto panaikinimo: įtariama, kad jis pasisavino 2018 eurų

Kaip teigė N. Grunskienė, A. Nedzinsko atžvilgiu atliekamas tyrimas dėl turto pasisavinimo, piktnaudžiavimo ir dokumentų suklastojimo ir disponavimo suklastotu dokumentu.
Teisėsauga mano, kad Seimo nario A. Nedzinsko, nuo 2020 m. gruodžio 17 d. iki 2023 m. balandžio 14 d. laikotarpiu ėjusio Trakų rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, veiksmuose yra nusikalstamų veikų požymių. Teisėsaugos duomenimis, politikas nuo 2020 metų gruodžio 17 dienos iki 2023 metų balandžio 14 dienos gavo 2018 eurų kompensaciją už degalus, nors turimi dokumentai rodo, kad už juos sumokėta septyniomis skirtingomis mokėjimo kortelėmis.
„(...) surinkti duomenys leidžia pagrįstai teigti, kad A. Nedzinskas (...) į aštuonias išlaidų avanso apyskaitas galimai įtraukė duomenis ir pridėjo kasos aparato kvitus už degalų pirkimą, kurie buvo apmokėti septynių juridinių ir kitų fizinių asmenų mokėjimo kortelėmis ir tokiu būdu, kaip įtariama, pasisavino Trakų rajono savivaldybės administracijai priklausantį turtą, tai yra pinigus, kurių bendra suma 2018,25 euro“, – iš Seimo tribūnos kalbėjo N. Grunskienė.
„Manytina, kad tokiais veiksmais buvo iškreipta valstybės tarnautojui suteiktų teisių esmė, sumenkintas tarybos nario autoritetas ir visuomenės pasitikėjimas, pakenkta Trakų rajono savivaldybės tarybos įvaizdžiui, sumenkintas jos prestižas ir valstybės politiko vardas“, – pridūrė generalinė prokuratūra.
Anot jos, manoma, jog A. Nedzinskas, galimai pasisavindamas Trakų rajono savivaldybės lėšas, savivaldybei ir valstybei padarė ir didelę neturtinę žalą.
A. Nedzinskas sako, kad kaltu nesijaučia
Pats A. Nedzinskas teigė kaltu nesijaučiantis. Politikas sakė, kad kreipsis į Seimą dėl neliečiamybės atsisakymo supaprastinta tvarka, nesudarant komisijos. Tą jis antradienį ir padarė.
„Dėl supaprastintos tvarkos (teisinės neliečiamybės panaikinimo – ELTA) sutinku“, – Seime sakė A. Nedzinskas.
Išklausius generalinio prokuroro pranešimą dėl Seimo nario patraukimo baudžiamojon atsakomybėn, sprendžiama, ar sudaryti tyrimo komisiją dėl parlamentaro imuniteto panaikinimo. Vėliau Seimas balsuoja dėl komisijos išvados.
Parlamentaras, kurį siekiama patraukti baudžiamojon atsakomybėn, teisinės neliečiamybės gali atsisakyti ir supaprastinta tvarka.
Visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.
Nida GrunskienėAntanas NedzinskasLietuvos socialdemokratų partija (LSDP)
Rodyti daugiau žymių