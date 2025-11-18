Opozicija dėl „čekutininkams“ aktualių BK pataisų kreipiasi į KT: surinko reikiamus parašus

Tokiai iniciatyvai surinkti 35 Seimo narių parašai, ją palaikė visos opozicinės frakcijos ir „valstietis“ Dainius Gaižauskas.
Kaip teigiame rašte, su kuriuo susipažino ir ELTA, daugiausia klausimų parlamentarams kelia, ar nebuvo pažeista BK pataisų priėmimo tvarka. Anot jų, šios pataisos gali būti naudingos projektą parengusiems Seimo nariams.
„Seimo nariai parengė įstatymo projektą lengvinantį baudžiamąją atsakomybę būtent toje srityje, kuri jiems aktuali dėl jų atžvilgiu atliekamų ikiteisminių tyrimų, arba kurioje jiems teko liudyti apie savo pačių galimai padarytas nusikalstamas veikas“, – dėstoma rašte.
„Kadangi įstatyme numatytų bausmių švelninimu suinteresuoti Seimo nariai tiek iniciavo projektą, tiek vėliau dalyvavo už jį balsuojant ir jų balsai buvo lemiantys įstatymo priėmimą, manytina, kad buvo padarytas esminis įstatyme bei Seimo statute nustatytos įstatymų leidybos procedūros pažeidimas, nes įstatymo leidybos procedūra aiškiai suponuoja Seimo nario nusišalinimą ir nurodo veiksmus, kurie turi būti tokiu atveju padaryti“, – akcentuoja opozicija.
Kaip skelbta anksčiau, nepaisant aštrios opozicijos kritikos, Seimas spalį atmetė G. Nausėdos veto prieštaringai vertinamoms, su „čekiukų“ skandalu susijusioms BK pataisoms. Seimas nesutiko su šalies vadovo siūlymu bausmes už politikų piktnaudžiavimą švelninantį įstatymą laikyti nepriimtu.
Tokį parlamentarų sprendimą kritikavo įstatymą vetavęs šalies vadovas. Jis ironizavo – esą balsuodami prieš jo veto, Seimo nariai pasidavė kolektyvinei nuodėmei, gynė ne viešąjį interesą, o savąjį.
Įsigaliojus naujam reguliavimui, valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, piktnaudžiavęs tarnybine padėtimi arba viršijęs įgaliojimus, būtų baudžiamas bauda, areštu, arba laisvės atėmimu ne iki 5, o iki 4 metų.
Tuo metu už piktnaudžiavimą, kuris padarytas siekiant turtinės ar kitokios asmeninės naudos, jeigu nebuvo kyšininkavimo požymių, numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki 6 metų.
Taip pat tokie nusikaltimai perkvalifikuoti iš sunkių į apysunkius.
Gitanas NausėdaSkaidrinamBaudžiamasis kodeksas (BK)
Rodyti daugiau žymių