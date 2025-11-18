Po tylos laikotarpio – pirmieji D. Šakalienės žodžiai apie tai, kas įvyko

Laidos metu D.Šakalienė džiaugėsi, kad per šias kelias savaites po to, kai užleido KAM vairą naujajam ministrui, pagaliau galėjo geriau išsimiegoti.
„Kai kalbame apie darbotvarkę, taip, ji užima nemažai laiko, tiek, kad miegui lieka kokios 5–6 valandos, tai dabar turėjau gerą prabangą nuoširdžiai išsimiegoti“, – pasakojo buvusi ministrė.
Tačiau šios trys savaitės pačioje Krašto apsaugos ministerijoje, kaip kalbėjo D.Šakalienė, jai atrodo vienos iš įdomesnių.
„Per tas tris savaites, kai nebuvo vadovybės Krašto apsaugos ministerijoje, tai nebuvo lengvas laikas, nes darbų yra daug, dalis jų yra susiję su tikrai didelėmis lėšomis, tai tokia pertrauka, kai nebėra ne tik ministro, bet ir laikinai ir viceministrai, ir kancleris negali eiti pareigų, buvo turbūt viena iš įdomesnių“, – kalbėjo D. Šakalienė.
Tuo metu paklausta, kaip jos atsistatydinimą įvertino D.Šakalienės vyras, socialdemokratė atsakė diplomatiškai.
„Kadangi jis dirba panašioje srityje, kaip ir aš, tai gal eteryje diplomatiškai pasakysiu, kad jam atrodė, kad tai buvo įdomi situacija“, – kalbėjo buvusi ministrė.
Perklausta, ar jam pasirodė, kad su D.Šakaliene buvo pasielgta neteisingai, Seimo narė pasikartojo: „Situacija yra iš įdomesnių, bet reikia pasidžiaugti tuo, kad turime gana neblogą gynybos biudžetą“.
Tiesa, tuo pačiu D.Šakalienė pridūrė, kad gynybos biudžetas ir nėra pakankamas, ir nėra apgintas Seime.
Visgi, tinklalaidės metu D.Šakalienė nenorėjo leistis į kalbas apie tai, ar jaučiasi išduota savo partijos kolegų ir premjerės.
„Politinės taisyklės yra tokios, kad pasitikėjimas yra vienas iš formalių kriterijų, dėl to ir yra politinio pasitikėjimo pareigūnai. (...) Šiuo atveju kai tarp premjero ir ministro nėra pasitikėjimo, natūralu, kad taisyklės reikalauja, kad vienas iš jų trauktųsi. Vaizdas tikrai aiškus“, – tikino ji.
Tačiau D.Šakalienė įsitikinusi, kad bendrai ši situacija „turėjo predispozicijų būti komplikuota iš pat pradžių“.
„Turime situaciją, kai mūsų Vyriausybės vadovas yra naujas politikoje, mažiau negu metai apskritai politikoje. Tai yra naujas socialdemokratas. Visi žino, kad ponia Ruginienė prisijungė prie mūsų jau po rinkimų, tai yra žmogus, kuris tokiose pareigose labai naujas. Tai komplikuoja situaciją, įneša papildomų įtampų.
Mano tiesmukumas, gal kartais labai atkaklus tikslo siekimas ne visada palieka erdvės lankstumui ir diplomatijai. Bet lygiai taip pat galvoju, kad yra tam tikros sritys, kur reikalingas diplomatijos minimumas. Jeigu kalbame apie gynybos finansavimą, tai čia nėra daug interpretacijų.
Jeigu vis dėlto turime bazinį suvokimą, kas yra gynybos išlaidos ir su gynyba susijusios išlaidos, jeigu prisimename, kurioje vietoje žemėlapio esame, tas žemėlapis tampa gana svarbus dalykas šiomis dienomis, tada labai gerai suprantame, kad mes neturime laikytis kaip išsigelbėjimo rato Hagos formulės – 3,5 ir 1,5 proc. BVP“, – dėstė ji.
Buvusi ministrė pabrėžė, kad tokia formuluotė gynybos biudžetui yra tokioms šalims, kaip Ispanija ir Portugalija.
Todėl socialdemokratų partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus žodžius, kad surengtas neoficialus susitikimas KAM, kuriuo buvo bandoma daryti įtaką I.Ruginienei, buvo nekomandinis žaidimas, D.Šakalienė įvertino sarkastiškai.
„Man atrodo, kad mūsų komanda visų pirma yra valstybė ir po to jau yra partija, politiniai aljansai ir panašiai. (...) Čia ir išsiskyrė mūsų požiūriai“, – dėstė ji.
D.Šakalienė pabrėžė, kad spalio 1 dieną Finansų ministerijos pristatytas gynybos biudžetas buvo toks, kad karinėms reikmėms bus skirta 4,87 proc. BVP.
Tuo metu, anot jos, buvo sutarta, kad šie skaičiai nebus viešinami, nes dar neparuoštas registravimui projektas.
„Mano kolegos, aišku, tikėjosi tam tikrų pakeitimų su jais susijusiose srityse, turėjome aštrių diskusijų apie tai, ką mes darome su keliais. Tikrai tai yra jautri problema, nors kolegos iš Ukrainos, prisimindami sunaikintus kelius, sakė, kad tai buvo vienas iš labiausiai neprasmingų didelių investicinių pinigų išleidimo būdų“, – pabrėžė ji.
D.Šakalienė paaiškino, kad pirmasis planas buvo toks: 5 proc. BVP gynybai, tačiau iš jų 4,87 proc. BVP būtų buvęs KAM biudžetas, o likę 0,13 proc. BVP – kitų asignavimų valdytojų lėšos, kurios būtų tik susijusios su gynybos reikmėms.
