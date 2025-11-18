R. Liubajevas apie Lietuvos ir Baltarusijos pasieniečių susitikimą: deklaravo norą tęsti bendradarbiavimą su institucijomis

„Galima būtų pasakyti, kad buvo deklaruotas noras tęsti bendradarbiavimą su Lietuva, kovojant su neteisėta migracija, kovojant su kontrabanda. Ta mūsų informacija, kuri buvo perduota dėl kontrolės punktų darbo ateities – ji bus perduota kompetetingoms institucijoms ir, matyt, artimiausiu metu bus pateiktas atsakymas“,– žurnalistams prieš Nacionalinio saugumo komisijos (NSK) posėdį komentavo R. Liubajevas.
Pasak R. Liubajevo, pastaruoju metu situacija dėl iš Baltarusijos į Lietuvą plūstančių neteisėtų migrantų ir kontrabandos gerėja, tačiau, kaip pažymėjo jis, svarbu stebėti kaip padėtis klostysis toliau.
„Tam tikrų teigiamų tendencijų matome. Vertinant paskutinio laikotarpio statistiką ir neteisėtos migracijos prasme, ir kontrabandos prasme – matome tam tikrą dinamiką. Jeigu kalbėsime labai konkrečiai apie neteisėtą migraciją nuo lapkričio 1 d. nebuvo fiksuota neteisėtų migrantų prie mūsų valstybės sienos, nebuvo sulaikymų. Bendrai, mūsų regione, situacija su neteisėta migracija gerėja“,– teigė VSAT vadas.
„Dėl kontrabandos taip pat mes matome tam tikrą stabilizavimą, tačiau reikia vertinti, kaip toliau bus, kaip vystysis situacija. Aišku, čia ir mūsų tam tikros operacijos ir mūsų tam tikri veiksmai Lietuvos Respublikos teritorijoje irgi duoda tam tikrą rezultatą“,– tęsė jis.
Kaip skelbta, antradienį neveikiančiame Lavoriškių pasienio kontrolės punkte įvyko Lietuvos ir Baltarusijos pasieniečių susitikimas. Abiem pusėms atstovavo valstybių sienos apsaugos žinybų vadovų pavaduotojai Donatas Škarnulis ir Romanas Podlinevas.
Susitikimo metu Baltarusijos pusė buvo paraginta imtis aktyvių veiksmų stabdant meteorologinių oro balionų kontrabandą oru, taip pat aptartos pasienio kontrolės punktų uždarymo Lietuvos pusėje priežastys ir būtinybė Baltarusijai kuo greičiau išspręsti šalyje įstrigusių Lietuvos vilkikų grįžimo klausimą.
Lietuvos pusė nurodė, kad turi būti sudarytos sąlygos Lietuvoje registruotiems vilkikams kuo greičiau išvykti iš Baltarusijos. Taip pat neturi būti taikomi neproporcingi įkainiai už krovininių automobilių stovėjimą Baltarusijos teritorijoje.
ELTA primena, kad spalio mėnesį kelis kartus fiksuoti kontrabandą gabenę meteorologiniai balionai iš Baltarusijos, sutrikdę oro uostų veiklą.
Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, Vyriausybė nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus (PKP) su Baltarusija. Vykimas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis.
Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius yra teigęs, kad po šio sprendimo kaimyninėje šalyje įstrigo maždaug tūkstantis Lietuvoje registruotų vilkikų.
Savo ruožtu Baltarusijos autokratinis lyderis Aleksandras Lukašenka spalio pabaigoje pasirašė dekretą, kuriuo uždraudė šalies teritorijoje važinėti sunkvežimiais ir traktoriais, registruotais kai kuriose ES šalyse, tarp jų – Lietuvoje ir Lenkijoje.
Baltarusija taip pat pranešė, jog pasienyje užstrigę ir į Lietuvą patekti negalintys vilkikai bus perkelti į specialiai įrengtas stovėjimo aikšteles bei apmokestinti.
Tokiai situacijai susiklosčius, kai kurie politikai tikina, jog Vyriausybė, užverdama sienas, priėmė pernelyg skubotą sprendimą.
Tiesa, pirmadienį buvo pradėta diskutuoti apie tai, jog du praėjusį mėnesį uždaryti PKP gali būti atverti anksčiau nei planuota – dar iki lapkričio 30 d.