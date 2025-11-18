R. Motuzas tikisi, kad Baltarusijos institucijos imsis spręsti krizę pasienyje

„Šiandien mes daugiau akcentuojame savo vežėjų problemas – taip, ji yra labai svarbi, bet mes, kaip diplomatai, žinome, kad ta problema iškilo ir didesniu mastu – yra nepatenkinta ir Vidurinė Azija, Kinija ir kitos valstybės, nes sutriko įvairios tiekimo grandys ir prekių judėjimas, todėl ta problema yra kur kas svarbesnė“, – LRT radijui antradienį kalbėjo R. Motuzas.
Todėl jis tikisi, kad antradienį vyksiančiuose Lietuvos ir Baltarusijos techniniuose pokalbiuose šios problemos sprendimas pasistūmės į priekį.
„Aš manau, kad Baltarusijos institucijos supras, įsigilins ir priims tam tikrus įsipareigojimus dėl tvarkos užtikrinimo“, – sakė R. Motuzas.
Anot jo, derybose dalyvaus abiejų valstybių pasienio tarnybų darbuotojai. Jose Lietuvos pasienio atstovai derėsis dėl Baltarusijoje įstrigusių sunkvežimių ir vežėjų turto susigrąžinimo.
Taip pat, R. Motuzo teigimu, bus kalbama ir apie tai, kad pasienio tarnybos privalo kontroliuoti oro erdvę bei yra atsakingos už kibernetinius ir kitus pažeidimus.
„Trumpiau tariant, bus kalbama dalykiškai, aiškiai, tvirtai, ar mes galime susitvarkyti, kad toliau nekiltų tokių problemų“, – pridūrė jis.
ELTA primena, kad spalio mėnesį kelis kartus fiksuoti kontrabandą gabenę meteorologiniai balionai iš Baltarusijos, sutrikdę oro uostų veiklą.
Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, Vyriausybė nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus (PKP) su Baltarusija. Vykimas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis.
Vis dėlto, savaitės pradžioje buvo pradėta diskutuoti apie tai, jog pastarieji PKP gali būti atverti anksčiau nei planuota – dar iki lapkričio 30 d.
