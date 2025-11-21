Netikėtas radinys pasienyje: šalia atkastų vokiečių karių palaikų – ir jautrios detalės

Portalo žiniomis, užkasimo vieta rasta pagal kaimo gyventojų pasakojimus. Kartu su 81-erius metus žemėje prabuvusiais palaikais buvo aptiktas labai jautrus radinys – auksinis vestuvinis žiedas, kurio viduje išgraviruotas vardas ir dvi datos: „16.10.36 – 3.7.37“, trys identifikaciniai žetonai, medicininių žirklučių bei audinių fragmentai ir uniforminių sagų.
Prie palaikų rasta kulkų, kurios patvirtina liudininkų informaciją, kad kareiviai buvo sušaudyti.
Archeologams vietą parodę Žilvinas ir Arvydas sako, kad 1944-ųjų liepą vokiečių karius čia nušovė šiose apylinkėse buvę Armijos Krajovos kareiviai ir kaimo gyventojams kūnus liepė užkasti.
Žilvinas portalui sakė, kad apie sušaudytus ir užkastus vokiečių karius jam papasakojo šviesaus atminimo kaimynas Pranas, kurio tėvas šiuos palaikus su kitais kaimo vyrais užkasinėjo. Dabar gyvų liudininkų kaime jau nėra.
Kasinėjant dalyvavo Kultūros vertybių globos tarnybos specialistas ekshumatorius Mantas Trinkūnas, jam padėjo tarnybos savanoriai Gabrielius Narušis ir Norbertas Vilkickij, o tyrimams vadovauja Kultūros vertybių globos tarnybos vadovas, archeologas, Linas Kvizikevičius.