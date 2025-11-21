Opozicija kviečia I. Ruginienę pasiaiškinti dėl Baltarusijos: krizė ir chaosas tęsiasi

Apie tai penktadienį „Facebook“ paskelbė Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) pirmininkas Laurynas Kasčiūnas.
„Siena su Baltarusija atidaryta, bet vilkikai toliau įstrigę ir negali grįžti, nesutelkta nei europinė nei regioninė partnerių parama, balionai toliau trikdo oro uosto darbą, kontrabandininkai siautėja. Krizė ir chaosas tęsiasi“, – rašė jis.
Pasak jo, šios krizės akivaizdoje užsienio, vidaus reikalų ir finansų ministrai savo darbo neatlieka, o Vyriausybė nevykdo tinkamo koordinavimo ir vadovavimo.
„Todėl trys opozicinės frakcijos Seime – TS-LKD, liberalai ir demokratai – nusprendė iškviesti į bendrą posėdį ministrę pirmininkę I. Ruginienę paaiškinti situaciją ir ar yra nors koks planas išspręsti šią krizę. Mes taip pat pateiksime savo siūlymus“, – akcentavo politikas.
Eltai konservatorius patvirtino, kad kvietimas premjerei jau yra išsiųstas, tačiau atsakymo kol kas nesulaukta. Pasak jo, Vyriausybės vadovė į bendrą opozicinių frakcijų posėdį kviečiama trečiadienį Seime.
„Valstybės reikalai svarbūs, todėl mes tikimės, kad premjerė ateis“, – Eltai sakė L. Kasčiūnas.
Lietuva sieną su Baltarusija atidarė vidurnaktį iš trečiadienio į ketvirtadienį, nuo to laiko pasienyje įstrigę Lietuvos vežėjai negali išvykti iš specialių stovėjimo aikštelių.
Prasidėjus kontrabandinių balionų antplūdžiui, Vyriausybė spalį mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, nusprendė uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus (PKP) su Baltarusija, tačiau Vyriausybės sprendimu jie atidaryti anksčiau.
Visgi, ketvirtadienį dėl kontrabandinių balionų grėsmės vėl sutrikus Vilniaus oro uosto veiklai, premjerės patarėjas Ignas Dobrovolskas teigė, kad, jei tokios hibridinės atakos kartosis, siena vėl gali būti uždaryta, taip pat ragino išleisti pasienyje įstrigusius Lietuvos vežėjus.
Inga RuginienėBaltarusijaMinskas
Rodyti daugiau žymių