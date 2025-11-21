Lietuvos dienaAktualijos

Susirgus kaltinamojo advokatui, teismui nepavyko tęsti Šiaulių mero A. Visocko bylos

2025 m. lapkričio 21 d. 12:44
Susirgus vieno iš kaltinamųjų advokatui, Šiaulių apygardos teismui pavyko tęsti Šiaulių mero Artūro Visocko bylos nagrinėjimo ir pradėti liudytojų apklausą.
Daugiau nuotraukų (2)
Per posėdį penktadienį teismas ketino apklausti Šiaulių miesto savivaldybei pavaldžios įmonės „Šiaulių šviesa“ vadovą Tomą Petreikį ir dar vieną liudytoją.
T. Petreikis yra vienas pagrindinių bylos liudytojų.
Paaiškėjus, kad susirgo kito kaltinamojo Danielio Krinickio advokatas Mindaugas Dūda, liudytojų apklausos atidėtos kitam posėdžiui. Jis vyks kitų metų sausio 6 dieną, Eltai pranešė teismo atstovas Vytautas Jončas.
Be kaltinimų piktnaudžiavimu ir pasikėsinimu sukčiauti, galimai neskaidriai organizuojant miesto gatvių apšvietimo įrengimo 1,7 mln. eurų vertės viešąjį pirkimą, Šiaulių miesto vadovas A. Visockas kaltinamas dar ir poveikiu T. Petreikiui kaip liudytojui.
Tyrimo duomenimis, meras galimai siekė, kad šios įmonės vadovas Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) tyrėjams nepasakotų tiesos, o duotų melagingus, su juo suderintus parodymus ir nuslėptų reikšmingą informaciją.
ELTA primena, kad Šiaulių apygardos teismui perduota nagrinėti baudžiamoji byla, joje Šiaulių miesto meras A. Visockas ir dar du asmenys kaltinami piktnaudžiavimu ir pasikėsinimu sukčiauti, galimai neskaidriai organizuojant miesto gatvių apšvietimo įrengimo viešąjį pirkimą, kurio vertė – 1,7 mln. eurų.
Specialiųjų tyrimų tarnybos ir prokuratūros tyrimo duomenimis, A. Visockas galimai darė neteisėtą įtaką Šiaulių miesto savivaldybės valdomos įmonės direktoriui ir nuolatinei viešųjų pirkimų komisijai, siekiant imituoti teisėtą bei skaidrią viešųjų pirkimų procedūrą ir sudaryti išskirtines sąlygas privačiai bendrovei laimėti gatvių apšvietimo įrengimo viešąjį pirkimą, finansuojamą pagal Europos Sąjungos fondų 2014–2020 metų veiksmų programą.
ŠiauliaiArūnas VisockasByla

