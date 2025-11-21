V. Aleknavičienė apie kultūrininkų sprendimą neleisti jai pasisakyti: esmė yra juos išklausyti

„Nemanau, kad kalbėjimas ant scenos yra kažkoks labai ypatingas dalykas. Esmė yra pabendrauti su žmonėmis, kalbant individualiai, prieinant prie jų, bendraujant su jais ir išklausant jų nuostatas, mintis, idėjas“, – penktadienį žurnalistams sakė V. Aleknavičienė.
Ministrė teigė palaikanti visuomenės balsą ir mano, jog vykstantis kultūros mitingas rodo piliečių aktyvumą, rūpinimąsi savo valstybe ir norą būti išgirstiems politikų.
„Aš esu už aktyvią pilietinę visuomenę (...). Tikrai žinau, kad aktyvūs žmonės turi labai daug gerų idėjų ir minčių, tik reikia kartu sėsti, kalbėti ir rasti geriausias išeitis“, – kalbėjo ji.
Kaip skelbta, iniciatyvinės grupės narė Gintarė Masteikaitė teigė, jog prie Seimo vykstančiame Kultūros asamblėjos mitinge V. Aleknavičienei nebus leista pasisakyti ant scenos.
Užtikrino, kad komandoje nebus „aušriečių“ atstovų
Ketvirtadienį paaiškėjus, kad viena iš buvusių kandidačių į kultūros viceministres Liudvika Raslanienė procese nebedalyvaus, V. Aleknavičienė teigė, jog šiuo metu į šias pareigas yra keli kandidatai.
„Mes turime keletą pasiūlymų, keletą kandidatų. Tai tiesiog ieškau, kuris kandidatas būtų tinkamas šiai pozicijai užimti“, – sakė ji.
Ministrė dar kartą pabrėžė ir tai, kad jos komandoje nebus „Nemuno aušros“ atstovų, dėl kurių protestuojanti kultūros bendruomenė ir nuogąstauja.
„Mes buvome vakar susitikę su iniciatyvine grupe ir visus tuos klausimus aptarėme. Aš pažadėjau, kad mano komandoje žmonių, susijusių su „Nemuno aušros“ partija, nebus“, – tvirtino politikė.
Kaip jau buvo skelbta, penktadienį sostinėje prasidėjo finalinis Kultūros asamblėjos mitingas „Kokios valstybės mes norime?“. Juo užbaigiama mėnesį trukusi akcija „Mes esame kultūra“. Mitingo organizatoriai kviečia pasipriešinti demokratijos pamatų ardymui bei reikalauti valdančiųjų atsakomybės už savo veiksmus.
ELTA primena, kad socialdemokratams po koalicinės sutarties pasirašymo priklausiusi Kultūros ministerija, vykdant mainus, buvo perleista „Nemuno aušrai“. Tiesa, į ministerijos vadovo postą paskirtas viešos kritikos sulaukęs „aušriečių“ atstovas Ignotas Adomavičius ministru išbuvo tik kiek ilgiau nei savaitę.
Ministerijų mainai bei paskirtas „aušrietis“ sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – organizuotas protestas prie Prezidentūros, įspėjamasis streikas, platinta peticija.
Tiesa, vėliau, socialdemokratų taryba apsisprendė susigrąžinti Kultūros ministeriją savo atsakomybėn, tačiau naujo ministro paieškos užtruko daugiau nei mėnesį.
Į šias pareigas nuspręsta deleguoti socialdemokratę V. Aleknavičienę.
Pastaroji ne kartą tikino, kad jos komandoje nebus „aušriečių“ ar su jais susijusių asmenų, tačiau protestus tęsiantys kultūrininkai sako šimtu procentu nėra tuo įsitikinę ir reikalauja valdžios prisiimti atsakomybę už susiklosčiusią padėtį Kultūros ministerijoje.
Vaida AleknavičienėKultūros protestasKultūros ministerija
Rodyti daugiau žymių