Lietuvos dienaAktualijos

Kaunas spindi ir džiūgauja: pirmoji įžiebta Lietuvos žaliaskarė – tikra žiemos karalienė

2025 m. lapkričio 22 d. 17:53
Lrytas.lt
Šeštadienį Lietuva oficialiai įžengė į Kalėdų laukimo laikotarpį – Kaune iškilmingai ir linksmai įžiebta pirmoji šalies žaliaskarė. Kaunas šiemet tapo pirmuoju Lietuvos miestu, kuris gyventojams ir gausiam svečių būriui dovanojo Kalėdų eglės įžiebimo šventę.
Daugiau nuotraukų (82)
Įspūdingai išpuoštos gyvos Kalėdų eglės įžiebimo šventė šiemet kainavo 30 tūkstančių eurų mažiau nei pernai – 150 tūkst. Dar 80 tūkst. sumokėta už eglės puošimą.
Šįkart žaliaskarė – aukštesnė nei 17 metrų, ji auga jau 65 metus. Kalėdų eglę miestui padovanojo kaunietė Irena.
Kauno eglė šiemet įžiebta Rotušės aikštėje. Jau iš anksto buvo pažadėta – kauniečių laukia visiškai kitoks vaizdas nei pernai.
Pažadas buvo išpildytas ir palydėtas gausiomos ovacijomis bei nuostaba.
Kauno kalėdų eglė šįkart rengėsi ne tradiciniu drabužiu, o prabangiai, prisiderindama prie ypatingos progos – 100 metų nuo „art deco“ meno krypties, kuri yra būdinga ir Kaunui.
Kauno Kalėdų eglės įžiebimą jau tradiciškai lydėjo ir koncertas.
Ant scenos – gerai žinomi vardai: Gabrielė Bukinė, Mantas Jankavičius, Liepa Mondeikaitė-Norkevičienė, Adomas Vyšniauskas, Algirdas Kaušpėdas ir Leonas Somovas, grupė „Sisters on Wire“ bei choras „Jaunystė“.
„Tai momentas, kuris mus visus suvienija ir tarsi apkabina. Kalėdų eglė miesto širdyje – ta vieta, kur šis ypatingas jausmas tampa matomas. Šiemet norime sukurti tikrą stebuklą: laukia nuostabus koncertas ir staigmenų, kurių dar nenorime atskleisti“, – sakė renginio režisierė Devalta Valentienė.
Čia galite sužinoti, kada Kalėdų eglės įžiebimas vyks jūsų mieste.
KaunasKalėdų eglės įžiebimasKalėdų eglė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.