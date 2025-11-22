Kaunas spindi ir džiūgauja: pirmoji įžiebta Lietuvos žaliaskarė – tikra žiemos karalienė

Įspūdingai išpuoštos gyvos Kalėdų eglės įžiebimo šventė šiemet kainavo 30 tūkstančių eurų mažiau nei pernai – 150 tūkst. Dar 80 tūkst. sumokėta už eglės puošimą.
Šįkart žaliaskarė – aukštesnė nei 17 metrų, ji auga jau 65 metus. Kalėdų eglę miestui padovanojo kaunietė Irena.
Kauno eglė šiemet įžiebta Rotušės aikštėje. Jau iš anksto buvo pažadėta – kauniečių laukia visiškai kitoks vaizdas nei pernai.
Pažadas buvo išpildytas ir palydėtas gausiomos ovacijomis bei nuostaba.
Kauno kalėdų eglė šįkart rengėsi ne tradiciniu drabužiu, o prabangiai, prisiderindama prie ypatingos progos – 100 metų nuo „art deco“ meno krypties, kuri yra būdinga ir Kaunui.
Kauno Kalėdų eglės įžiebimą jau tradiciškai lydėjo ir koncertas.
Ant scenos – gerai žinomi vardai: Gabrielė Bukinė, Mantas Jankavičius, Liepa Mondeikaitė-Norkevičienė, Adomas Vyšniauskas, Algirdas Kaušpėdas ir Leonas Somovas, grupė „Sisters on Wire“ bei choras „Jaunystė“.
„Tai momentas, kuris mus visus suvienija ir tarsi apkabina. Kalėdų eglė miesto širdyje – ta vieta, kur šis ypatingas jausmas tampa matomas. Šiemet norime sukurti tikrą stebuklą: laukia nuostabus koncertas ir staigmenų, kurių dar nenorime atskleisti“, – sakė renginio režisierė Devalta Valentienė.
