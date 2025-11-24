A. Smetona apie teisiamos A. Laučienės tekstą: tai yra susirūpinimas lietuvių kalba

Vilniaus miesto apylinkės teismo posėdyje pirmadienį apklaustas žymus kalbininkas, humanitarinių mokslų daktaras A. Smetona teigė, kad vertinant A. Laučienės tekstą, reikėtų atkreipti dėmesį ir į kontekstą.
Kalbininkas, visų pirma, paragino suprasti, jog A. Laučienė yra politinės partijos narė, o jos tekstas apie lietuvių kalbą, kitataučius gali atspindėti jos pačios arba Nacionalinio susivienijimo poziciją.
„Tekstas yra politinio diskurso elementas. (...) Tai yra propagandinis tekstas“, – teigė A. Smetona.
Pasak kalbininko, jis teisiamosios tekste neapykantos kurstymo prieš kitataučius neįžvelgė.
„Matomas raginimas lietuviams teisėtais būdais keisti, autorės nuomone, prastą lietuvių kalbos padėtį šalyje“, – komentavo kalbininkas.
Pasak A. Smetonos, tekstas šiuo atveju yra įtikinėjimo manyti vienaip ar kitaip forma.
„Bendras teksto vertinimas yra tas, kad tai yra susirūpinimas lietuvių kalba ir esama situacija, kuri nebūtinai yra tokia, kokią ją mato autorė“, – aiškino A. Smetona.
Teisme pirmadienį taip pat apklaustas ir kalbininkas Artūras Judžentis. Jo vertinimu, A. Laučienės tekstas yra jos asmeninės nuomonės išdėstymas. Kalbininko manymu, tekste nesiekiama žeminti konkrečios tautos ar jų atstovų.
„Jeigu tekste ir yra niekinama, žeminama tauta, tai daugiausiai kliūna lietuviams. (...) Teksto autorė ne kartą kreipiasi emocingai į savo tautiečius, juos galbūt siekia tyčia užgauti, kad pabudintų jų tautinį pasididžiavimą“, – dėstė A. Judžentis.
Jo vertinimu, A. Laučienė savo tekstu siekė ne kurstyti neapykantą prieš kitataučius, o paraginti lietuvius rūpintis savo gimtąja kalba.
„Ne pyktis ir neapykanta paskatino parašyti straipsnį, o nusivylimas savo tauta, kad jie taip negerbia savo kalbos“, – svarstė kalbininkas.
Kitame teismo posėdyje šioje byloje, kuris vyks gruodžio 4 d., planuojama pradėti baigiamąsias kalbas.
Kaltinama neapykantos kurstymu prieš žmonių grupę
72 metų A. Laučienė kaltinimų sulaukė dėl savo 2023 m. parašyto straipsnio „LIETUVI, tavo šalis pavojuje! Kitataučiai perima valdymą! Atsimerk“. Šiame tekste ji rašė apie lietuvių kalbą, šalyje gyvenančius kitataučius, minėjo galimą jų nenorą išmokti lietuvių kalbos, tekste minimas „nelietuviškas kraujas“.
A. Laučienei pateikti kaltinimai dėl neapykantos kurstymo prieš žmonių grupę.
Ši baudžiamoji byla buvo grąžinta prokuratūrai, atsižvelgiant į generalinės prokurorės Nidos Grunskienės vasario 10 dienos pavedimu atlikto minėtos bylos ikiteisminio tyrimo medžiagos patikrinimo išvadas bei kilus pagrįstoms abejonėms, ar A. Laučienei surašytas kaltinamasis aktas atitinka Baudžiamojo proceso kodekso reikalavimus.
Prokuratūra skelbė, kad Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamente atlikto patikrinimo išvadose konstatuojama, kad atliekant kontroliuotą ikiteisminį tyrimą dėl A. Laučienės teiginių, buvo padaryta procesinių pažeidimų ir galimai netinkamai įvertintos jo metu nustatytos faktinės aplinkybės, dėl ko kyla nusikalstamos veikos atitikimo baudžiamajai atsakomybei pavojingumo klausimas.