Balionams vėl skraidant Lietuvos padangėje – I. Ruginienės reakcija

„Kai tik atidarėme (pasienio punktus – ELTA), tada matėme pozityvių ženklų iš kitos sienos pusės. Bet, kai tik pasikeičia situacija, mes jau gauname teisę ir galimybes svarstyti griežčiausias kitas priemones. Šiai dienai turime susitikti ir aptarti visus veiksmus, kuriuos darome. Sieną galimai uždarysime ir bus priimtas sprendimas, jeigu situacija negerės“, – pirmadienį žurnalistams teigė I. Ruginienė.
Todėl, pažymėjo Vyriausybės vadovė, šią savaitę kviečiamas Nacionalinės saugumo komisijos (NSK) posėdis, siekiant aptarti galimas atsakomąsias priemones į besitęsiančius Baltarusijos režimo veiksmus.
„Kontrabandiniai balionai skrido ir, matyt, skris. Sienos atidarymas parodė vieną dalyką, kad vis dėlto mes buvome teisūs – tai yra hibridinė ataka. Iš Baltarusijos pusės yra neteisėti veiksmai, sulaikant mūsų vilkikus ir neatidarant sienos iš jų pusės“, – kalbėjo ministrė pirmininkė.
„Mes svarstysime viską, čia ne vienintelė priemonė (sienos uždarymas – ELTA). Vienintelės priemonės ir auksinės kulkos šitame nėra“, – akcentavo I. Ruginienė.
Tuo metu komentuodama jai skriejančią kritiką dėl sienos uždarymo ir paankstinto atidarymo, premjerė teigė, jog balionai skrido dar prie ankstesnės valdžios.
„Visokių post factum vertinimu dabar gali būti. Girdžiu ir opoziciją, kuri nei vieno pasiūlymo nepateikė, ką galėtų daugiau daryti. Balionai skrido ir prieš metus ir du. Buvo kita valdžia, buvo galima laisvai susitvarkyti, jeigu tam buvo noro ir jėgų“, – sakė politikė.
Kalbamasi su Lietuvos sąjungininkais ir partneriais
Pasak I. Ruginienės, šiuo metu intensyviai dirbama ir su Lietuvos sąjungininkėmis Jungtinėmis Amerikos Valstijomis (JAV), kurios dalyvauja pokalbiuose su Baltarusija dėl kalinių paleidimo.
„Yra daug susišnekėjimo, daug tarimosi, nes mes negalime veikti atskirai kaip pavienė valstybė“, – sakė premjerė.
Ministrė pirmininkė taip pat pažymėjo, kad su Europos Komisija (EK) kalbama ir dėl Minsko sprendimo konfiskuoti Lietuvai priklausančius vilkikus, dirbama ties nauju sankcijų Baltarusijai paketu.
„Šitie veiksmai eina paraleliai su mūsų vidiniais sprendiniais“, – teigė Vyriausybės vadovė.
Be to, pabrėžė I. Ruginienė, šią naktį kontrabandiniai balionai įskrido ir į Latvijos oro erdvę.
„Matome, kad hibridinė ataka plečia savo geografinę teritoriją. Turime atvejų, kai šią naktį Latvijos sieną kirto balionai. Vadinasi, tai jau ne tik Lietuvos problema, tai yra platesnio regiono problema“, – kalbėjo ministrė pirmininkė, pabrėždama, kad bus kalbamasi ir su kitų regione esančių valstybių premjerais dėl bendrų veiksmų.
Tikisi daugiau veiksmų iš policijos
I. Ruginienė taip pat kalbėjo, kad, nors šalies institucijos ir tarnybos dirba kiekvieną naktį, tikimasi didesnio įsitraukimo iš policijos.
„Tikrai buvo nebloga akcija su kratomis ir suėmimais, bet tą galima daryti daugiau ir intensyviau. Turime aiškiai siųsti žinutę kontrabandininkams, kad mes savo ruožtu to netoleruosime ir turime pajėgumų tai stabdyti. Tikiuosi, kad turėsime artimiausioje ateityje vėl teigiamų žinučių“, – sakė ji.
Kaip skelbta, pastarąją parą Lietuvos oro erdvėje fiksavus link Vilniaus oro uosto judančias atžymas, pastarasis buvo uždarytas du kartus.
Anot Vilniaus oro uosto, beveik pusšeštos valandos buvo sustabdyta sekmadienį 18.55 val., atnaujinta – 0.25 val. bei pirmadienio naktį – nuo 1.40 val iki 3.25 val.
Sprendimą stabdyti skrydžius lėmė navigacinėje sistemoje fiksuotos atžymos, kurios būdingos balionams, judančios Vilniaus oro uosto kryptimi.
Vilniaus oro uostas informavo, kad pirmadienį, dienos eigoje, gali būti fiksuojami pavieniai skrydžių vėlavimai dėl sutrikusios įgulų ir orlaivių rotacijos.
ELTA primena, kad tai – vienas iš daugelio atvejų, kai dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos grėsmės sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla.
Reaguodama į šiuos incidentus, Lietuvos Vyriausybė spalio pabaigoje nusprendė uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktai su Baltarusija, jų veikla atnaujinta praėjusią savaitę.
Vis dėlto, nepaisant sprendimo atidaryti kontrolės punktus, Lietuvos vilkikai toliau ir įstrigę pasienyje su Baltarusija, dėl to Užsienio reikalų ministerija (URM) Baltarusijos ambasados Lietuvoje atstovui įteikė protesto notą.
Savo ruožtu Lietuvos oro uostai (LTOU) pranešė, kad kreipėsi į Generalinę prokuratūrą, prašydami pradėti ikiteisminį tyrimą dėl iš Baltarusijos teritorijos paleistų kontrabandinių balionų, kurie, LTOU teigimu, kelia pavojų valstybės nacionaliniam saugumui.
Inga RuginienėBaltarusijaKontrabanda
Rodyti daugiau žymių