I. Ruginienė susitiko su statutinių pareigūnų profsąjungomis: aptarė finansavimą ir darbo sąlygas

„Esu dėkinga pareigūnų bendruomenės atstovams, kad nepaisant suprantamų tarnybos iššūkių ir įsisenėjusių, ilgai nespręstų problemų, diskutuojame dalykiškai, konstruktyviai, pripažindami tai, kad abiem pusėms svarbus tinkamas tarnybų finansavimas ir motyvuojančios darbo sąlygos. Užtikrinu, kad aptarti klausimai nedings iš Vyriausybės akiračio ir darbotvarkės“, – pranešime cituojama premjerė I. Ruginienė.
Susitikime diskutuota apie pareigūnų atlyginimus ir artimiausiais metais numatomą jų augimo mastą, finansavimo efektyvumo užtikrinimą, kitas darbo sąlygas.
Pokalbyje taip pat pažymėtas ilgalaikės valstybės strategijos, reikalingos problemų statutinėse tarnybose sprendimui, aktualumas.
Pabrėždama atvirumą su socialiniais partneriais kaip vieną esminių Vyriausybės darbo principų, premjerė teigė negalinti dalyti pažadų, tačiau patikino, kad biudžete atsiradus papildomų finansavimo galimybių, jis bus skirtas būtent statutiniams pareigūnams.
Susitikime dalyvavo Lietuvos policijos, Ugniagesių gelbėtojų, teisėsaugos pareigūnų profesinių sąjungų atstovai, Profsąjungų centro ir Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo atstovai.
ELTA primena, kad kitąmet statutinių pareigūnų – ugniagesių, policininkų, pasieniečių, Kalėjimų tarnybos, Probacijos tarnybos, Muitinės departamento darbuotojų – atlyginimams didinti iš viso numatyta 24,1 mln. eurų, vidutinis atlyginimas „į rankas“ turėtų augti 110 eurų (5 proc.)
Visai vidaus reikalų sistemai planuojama skirti 1,07 mlrd. eurų, tačiau profesinės sąjungos teigia, kad didesnėms pareigūnų algoms suplanuotos lėšos sumažėjo apie 30 mln. eurų, o statutinėms įstaigoms iš viso trūksta daugiau negu 150 mln. eurų.