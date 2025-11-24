I. Ruginienė: už karinius pirkimus atsakingoje Gynybos resursų agentūroje bus atliekamas auditas

„Labai tikiuosi, kad naujasis krašto apsaugos ministras – mes jau esame tam tikrus dalykus (…) aptarę, kad turės būti auditas (…) Gynybos resursų agentūroje, turime tikrai peržiūrėti, (…) kaip tie pirkimai turi būti vykdomi“, – „Delfi“ tinklalaidėje pirmadienį sakė Vyriausybės vadovė.
„Kita vertus, vėl kalbame, kad ir prioritetų klausimas turėtų jau keistis – dabar turime oro gynybą, kuri turi būti numeris vienas. Tai nenuneigia divizijos ir visų kitų dalykų – čia bandoma supriešinti visus šitus klausimus oponentai, (…) bet oro gynyba yra numeris vienas“, – pridūrė ji.
Pasak jos, Vyriausybės darbą apsunkina tam tikras „šleifas“, susijęs su neskaidria socialdemokratų veikla krašto apsaugos sistemoje, pavyzdžiui, su nekokybiškai kelią į Rūdninkų poligoną nutiesusia bendrove „Fegda“ ir joje anksčiau dirbusiu Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininku Mindaugu Sinkevičiumi.
„Toks šleifas sukelia papildomas įtampas ir tam reikia dėti daugiau pastangų“, – tikino premjerė.
Visgi, I. Ruginienės teigimu, pati politikė jokių interesų gynybos sistemoje neturi, siekia didinti skaidrumą.
„Jokių interesų neturiu absoliučiai jokiam klausime, (…) jokio susijusio verslo neturėjau niekada. Tiesiog atėjau paprastas žmogus dirbti šitoje pozicijoje“, – teigė I. Ruginienė.
Naujasis krašto apsaugos ministras socialdemokratas Robertas Kaunas anksčiau taip pat sakė, kad per kadenciją sieks efektyviau organizuoti gynybos įsigijimus.
Anot politiko, jeigu šiuos procesus pavyktų optimizuoti, krašto apsaugos sistema turėtų daugiau lėšų, kurias būtų galima perskirstyti.
ELTA primena, kad Lietuva iki 2030-ųjų gynybai kasmet įsipareigojo skirti po 5–6 proc. BVP – tokį sprendimą Valstybės gynimo taryba (VGT) priėmė šį sausį.
Biudžete gynybai finansuoti kitąmet numatyta 5,38 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP) arba 4,79 mlrd. eurų.