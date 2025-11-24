S. Malinauskas kreipėsi į teisėsaugą: „Mano tėvai ir vaikai užsipulti padugnių“

Apie tai jis pasidalijo naujajame savo „YouTube“ kanalo epizode.
Feisbuke pats R.Šimaitis S.Malinausko tėvą esą išvadino KGB agentu, pasakojo išgalvotas istorijas ir tikino, kad tai buvo S.Malinausko vaikystė.
Epizode S.Malinauskas dalijasi šmeižto momentais ir apie kiekvieną atvejį pateikia savo komentarą.
Jis taip pat pabrėžė, kad prie tokios šmeižto kampanijos prisidėjo ir kiti veikėjai, internete žinomi dėl savo kontroversiškų laidų ar pasisakymų – pavyzdžiui, Ugnius Kiguolis, Žilvinas Tratas.
„Tiek mano tėvai, tiek mano vaikai buvo užsipulti padugnių, dėl kurių veiksmų prokuratūra jau pradėjo ikiteisminį tyrimą.
Vos išgirdęs apie ikitesiminį tyrimą Raimondas Šimaitis ištrynė šlykštų savo šmeižtą apie mane ir mano tėvą, tačiau jo pagrindu sukurpti bei išplatinti komentarai vis dar prieinami internete.
Vieną melą išsigimėlio bičiuliai papildė kitais savo melais ir ėmė pulti mano vaikus. Už visa tai dabar teks atsakyti. Jei kam nors kilo klausimų, kiek žemai gali kristi Tratas, Gorienė, Kiguolis, Klivečka, Paplauskas ir kita Šimaičio šutvė, pažiūrėkite epizodą ir taps aišku, kad jiems jokio dugno nėra“, – rašė S.Malinauskas.
Pasak tinklaraštininko, dabar dirba ne tik policija ir prokuratūra, bet paruošti ir civiliniai ieškiniai.
„Negalėdamas apsiginti pats ir apginti savo šeimos, aš negalėsiu padėti ir kitiems. Tai kova, kurią laimėti privalau“, – tvirtino S.Malinauskas.
Skirmantas MalinauskasŠeimašmeižtas
Rodyti daugiau žymių