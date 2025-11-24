Seime – dar vienas klausimas dėl LRT: siūlo supaprastinti direktoriaus atleidimo procedūrą

Ne kartą visuomeninio transliuotojo veiklą kritikavęs „aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis kartu su kolegomis siūlo nustatyti, kad LRT generalinis direktorius dėl nepasitikėjimo gali būti atleistas iš pareigų nepasibaigus jo įgaliojimų laikui slaptu balsavimu, jeigu už tokį nepasitikėjimą balsuoja ne mažiau kaip 1/2 visų LRT tarybos narių.
„Siekiame, kad LRT generalinis direktorius būtų atleidžiamas slaptu balsavimu, nes toks balsavimas apsaugo tarybos narius nuo išorinio spaudimo, politinės ar organizacinės įtakos ir leidžia priimti sprendimus vadovaujantis sąžine bei profesionaliu vertinimu. Atviras balsavimas jautriais klausimais gali riboti narių laisvę balsuoti objektyviai“, – dokumento aiškinamajame rašte sako projekto iniciatoriai.
Jų nuomone, šiuo metu galiojanti 2/3 balsų daugumos kartelė yra labai aukšta ir praktiškai gali reikšti, kad net esant realiam nepasitikėjimui vadovu ar rimtoms problemoms organizacijoje, jo atleidimas tampa neįmanomas.
„Ne mažiau kaip 1/2 visų tarybos narių balsų dauguma užtikrina balansą tarp stabilumo ir atsakomybės, leidžia sprendimus priimti operatyviau. Šiais pakeitimais siekiame, kad visuomeninio transliuotojo vadovas būtų ne tik nepriklausomas, bet ir atskaitingas“, – tvirtina iniciatyvos autoriai.
Jų nuomone, pasiūlytas įstatymo pakeitimas sustiprins tarybos, kaip aukščiausiojo LRT valdymo ir priežiūros organo, galimybes realiai ir efektyviai įgyvendinti jai įstatymu pavestą priežiūrinę funkciją.
„Vadovaudamiesi Valstybės kontrolės atliktos valstybinio audito ataskaitos dėl LRT veiklos pateiktomis rekomendacijomis ir siekdami geriau užtikrinti LRT bei visos visuomenės interesus, rekomenduojame tikslingiau panaudoti tarybai, kaip aukščiausiajam valdymo ir priežiūros organui, suteiktus įgaliojimus“, – sako LRT įstatymo pataisas įregistravę Seimo nariai.
Šiuo metu įstatymas numato, kad visuomeninio transliuotojo generalinis direktorius dėl nepasitikėjimo gali būti atleistas iš pareigų nepasibaigus jo įgaliojimų laikui tik tuo atveju, jeigu LRT taryba pareikštą nepasitikėjimą grindžia viešuoju interesu ir jeigu už tokį nepasitikėjimą balsuoja ne mažiau kaip 2/3 visų tarybos narių.
ELTA primena, kad R. Žemaitaitis ne kartą yra kritikavęs LRT veiklą, skiriamą finansavimą bei generalinę direktorę Moniką Garbačiauskaitę-Budrienę. Seimo Etikos ir procedūrų komisija yra pradėjusi tyrimą dėl „aušriečių“ lyderio pasisakymų visuomeninio transliuotojo atžvilgiu.