Sudalyvavo ekskursijoje ir pasidalijo kadrais: po naujo incidento Vilniaus oro uoste – pašiepė I. Ruginienės ir V. Kondratovičiaus apsilankymą pasienyje

„Džiaugiuosi, kad vidaus reikalų ministras Vladislovas Kondratovičius turėjo „darbingą šeštadienį“ ir pasieniečių sraigtasparniu paskraidino Ministrę Pirmininkę Ingą Ruginienę – visi sudalyvavo įdomioje ekskursijoje, nusifotografavo ir pasidalijo nuotraukomis socialiniuose tinkluose.
Deja, tai nė kiek nepadėjo kovoje su cigarečių kontrabanda, ir Vilniaus tarptautinis oro uostas šiandien vakare vėl uždarytas.
Dar komiškiau atrodo viešas vidaus reikalų ministro pasigyrimas, esą jis kovoja su kontrabanda ir kad „jau dvi savaites“ veikia darbo grupė šiuo klausimu, o teisėsauga sulaikė kelis žemiausio rango nusikalstamų grupuočių narius, renkančius cigaretes nuo balionų.
Deja, apie tikruosius organizatorius – nė žodžio. Tęsiasi valdžios bejėgystė ir gyventojams keliami nepatogumai.
Už tai rytoj ryte užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, tikėtina, dar kartą žiniasklaidoje pašūkaus apie sankcijas Baltarusijai.
Taip ir gyvename“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė L.Kasčiūnas.
Primename, kad tai jau nebe pirmas kartas per pastaruosius keletą mėnesių. Reaguodama į pasikartojančius balionų iš Baltarusijos antplūdžius, Lietuvos Vyriausybė buvo priėmusi sprendimą uždaryti sieną su Baltarusija.
Nors siena turėjo būti uždaryta iki lapkričio 30 d., šią savaitę priimtas sprendimas judėjimą per pasienio kontrolės punktus (PKP) atnaujinti anksčiau laiko.
