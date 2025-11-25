Lietuvos dienaAktualijos

Ketvirtadienį I. Ruginienė šaukia NSK posėdį: aptars atsakomąsias priemones dėl kontrabandinių balionų

2025 m. lapkričio 25 d. 13:23
Savaitgalį Lietuvą vėl užplūdus kontrabandiniams balionams, premjerė Inga Ruginienė ketvirtadienį šaukia Nacionalinio saugumo komisijos (NSK) posėdį.
Tai Eltai patvirtino premjerės patarėjas Ignas Dobrovolskas.
Pirmadienį Vyriausybės vadovė teigė, kad posėdyje bus aptariamos galimos atsakomosios priemonės į besitęsiančius Baltarusijos režimo veiksmus.
Tiesa, politikė sakė neatmetanti, kad pasienio punktai su Baltarusija gali būti vėl uždaryti. Visgi, I. Ruginienė pažymėjo, kad toks galutinis sprendimas bus priimtas, jeigu situacija nesikeis į gerąją pusę.
Kaip skelbta, Lietuvos oro erdvėje fiksavus link Vilniaus oro uosto judančias atžymas, pastarasis buvo uždarytas du kartus.
Sprendimą stabdyti skrydžius lėmė navigacinėje sistemoje fiksuotos atžymos, kurios būdingos balionams, judančios Vilniaus oro uosto kryptimi.
ELTA primena, kad tai – vienas iš daugelio atvejų, kai dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos grėsmės sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla.
Reaguodama į šiuos incidentus, Lietuvos Vyriausybė spalio pabaigoje nusprendė uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktai su Baltarusija, jų veikla atnaujinta praėjusią savaitę.
