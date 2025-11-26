Buvusi kandidatė į Seimą I. Gajauskaitė pašalinta iš savo bylos nagrinėjimo

Kaltinamoji teismui buvo pateikusi prašymus atšaukti valstybės skirtą advokatą, nušalinti jos bylą nagrinėjančią teisėją Renatą Maziliauskienę, nes ji netenkina prašymų, kaltinamoji sakė jaučianti išankstinį teisėjos nusistatymą prieš ją. I. Gajauskaitė taip pat prašė atblokuoti visas jos banko sąskaitas ir grąžinti jai kompiuterį.
„Klausimas atšaukti advokatą nebuvo sprendžiamas, nes jis jau buvo išspręstas anksčiau. Teisėja priėmė nutartį nenusišalinti nuo šios bylos“, – Eltai sakė Šiaulių apylinkės teismo pirmininko padėjėja ryšiams su žiniasklaida ir visuomene Nijolė Damulė.
Anot teismo atstovės, svarstant prašymus, kaltinamoji šaukė, nereagavo į teisėjos pastabas, buvo kelis kartus perspėta dėl tokio elgesio. Galiausiai ji buvo pašalinta iš teismo salės.
„Ji pašalinta iki bylos išnagrinėjimo pabaigos“, – Eltai sakė N. Damulė.
I. Gajauskaitė jau yra davusi parodymus teismui, dabar teismas apklausia bylos liudytojus.
Įstatymas numato, kad kaltinamasis, kuris nepaisydamas teisiamojo posėdžio pirmininko įspėjimo vėl pažeidžia posėdžio tvarką ar parodo nepagarbą teismui, teismo nutartimi gali būti laikinai arba visam laikui pašalintas iš posėdžių salės.
Kartą jau buvo išvaryta iš posėdžio
I. Gajauskaitė dėl netinkamo elgesio iš savo bylos buvo pašalinta ir rugsėjį, vos pradėjus nagrinėti bylą. Ji nereagavo į teisėjos perspėjimus elgtis tinkamai per teismo posėdį.
Moteris teisiama dėl kaltinimų pasikėsinimu organizuoti riaušes, kurstymu prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę bei fizinio skausmo sukėlimu artimam giminaičiui.
Bylos duomenimis, praėjusių metų spalio 8 dieną kaltinamoji, įtariama, pasikėsino išprovokuoti riaušes. Anot teisėsaugos, socialinio tinklo „Facebook“ asmeninėje savo vardu sukurtoje paskyroje I. Gajauskaitė paskelbė 33 minučių trukmės vaizdo įrašą ir jame atvirai kvietė smurtauti prieš 2024 metų spalio 11 dieną Vilniuje, buvusio Lukiškių kalėjimo teritorijoje, vyksiančių Seimo rinkimuose dalyvaujančių politinių partijų ir sąrašų lyderių debatuose dalyvaujančius ir juos organizuojančius asmenis.
„Užsuksime pas Tapiną į „Laisvės TV“, pažiūrėsime, kaip langai dūžta. Gal žinote A. Tapino automobilį? Su kokiu automobiliu važiuoja? Kad išvažiuodami iš Vilniaus paliktume fejerverką. Kas žinote, duokite man žinoti“, – socialiniame tinkle rašė I. Gajauskaitė.
Tuometė Tautos ir teisingumo sąjungos (centristai, tautininkai) kandidatė į Seimą I. Gajauskaitė socialiniame tinkle „Facebook“ taip pat paviešino vaizdo įrašą, kuriame viešai kvietė žmones atvykti į rengiamus Seimo debatus, pasiimti su savimi beisbolo lazdas, šakes, dalgius ir juos panaudoti „susidorojimui“. Moteris teigė, kad minėti debatai „gali baigtis tokiomis riaušėmis, kad dar Lietuva nematė“, vėliau politikė ragino „nelikti abejingais ir patiems padaryti teisingumą“.
„Kviečiu atsivežti, nežinau, beisbolo lazdas, šakes, dalgius. Nu žodžiu, tai, ką turite namuose, ką galima panaudoti susidorojimui tiesioginiam, nes kito kelio, kaip aš matau, nebeturime“, – vaizdo įraše kalbėjo kandidatė į Seimą (įrašas netaisytas).
Po šių viešų pareiškimų policija pradėjo ikiteisminį tyrimą, šiaulietė sulaukė įtarimų.
Tarp nukentėjusiųjų šioje byloje – parlamentaras iš Šiaulių, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovas Domas Griškevičius, buvęs Vilniaus miesto mero Remigijaus Šimašiaus patarėjas Daniel Lupshitz.
Šioje byloje ketina liudyti visuomenininkas Andrius Tapinas.