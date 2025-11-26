Europos Tarybos žurnalistikos apsaugos platforma perspėja dėl LRT iškilusio pavojaus

Europos Tarybos ir partnerių organizacijų įsteigta platforma savo svetainėje paskelbė perspėjimą dėl Seime pasirodžiusių LRT įstatymo pakeitimų, kuriais siekiama supaprastinti visuomeninio transliuotojo vadovo atleidimo tvarką. Iniciatyvoje numatoma, kad nepasitikėjimo atveju norint atleisti generalinį direktorių užtektų pusės LRT tarybos narių balsų rengiamame slaptame balsavime.
„Tarptautinės ir nacionalinės organizacijos, įskaitant Europos transliuotojų sąjungą (EBU), pažymėjo, kad tokios ribotos garantijos atleidžiant visuomeninės žiniasklaidos vadovus yra labai neįprastos Europos Tarybos valstybėse narėse ir gali padidinti transliuotojo pažeidžiamumą politinei įtakai“, – rašoma platformos interneto svetainėje.
Taip pat atkreipiamas dėmesys, kad Seimo Biudžeto ir finansų komitetas neseniai parėmė dalies valdančiųjų siūlymą iki 2029 m. įšaldyti šiuo metu LRT skiriamą finansavimą, o vėliau mažinti visuomeniniam transliuotojui skiriamų asignavimų dalį. Tiesa, šią iniciatyva parlamentas dar turės svarstyti plenarinių posėdžių salėje.
Tekste pažymima, kad Lietuva jau dabar skiria vieną mažiausių bendrojo vidaus produkto (BVP) procentinių dalių visuomeninėms žiniasklaidos priemonėms visoje Europos Sąjungoje.
Priduriama, kad Lietuvos visuomeninis transliuotojas taip pat įspėjo, jog ilgalaikiai finansiniai apribojimai jam trukdytų atlikti įstatymuose numatytą vaidmenį kaip pagrindiniam šalies komunikaciniam kanalui krizių ir ekstremalių situacijų atveju, įskaitant gebėjimą užtikrinti nepertraukiamas transliacijas jų metu.
Platformos perspėjime atkreipiamas dėmesys į Lietuvos ir tarptautinių organizacijų pastabas, kad šie pokyčiai, kartu su siūlomais atleidimo iš darbo procedūrų pakeitimais, gali būti nesuderinami su Europos žiniasklaidos laisvės akto 5 straipsnio 2 dalimi, kurioje reikalaujama, jog visuomeninės žiniasklaidos priemonių vadovų skyrimo ir atleidimo procedūros būtų skirtos nepriklausomumui užtikrinti ir į jas būtų įtraukti aiškūs jo apsaugos mechanizmai.
„Susirūpinimą dėl spaudimo transliuotojui taip didina ankstesni kai kurių politikų vieši komentarai, kuriuose diskredituojamas LRT“, – priduriama Europos Tarybos žurnalistikos apsaugos ir žurnalistų saugumo skatinimo platformos išleistame tekste.
Europos Tarybos žurnalistikos apsaugos ir žurnalistų saugumo skatinimo platformos įsteigimo memorandume numatyta, kad tokio pobūdžio perspėjimus leidžiama skelbti jos veikloje dalyvaujantiems partneriams, atsižvelgiant į jų pačių tikrinimo procesus ir standartus.
Europos Tarybos valstybėms narėms keliamas lūkestis spręsti problemas ir informuoti platformą apie veiksmus, kurių imtasi reaguojant į šiuos perspėjimus.
ELTA primena, kad grupė Seimo „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų narių siūlo supaprastinti LRT direktoriaus atleidimo dėl nepasitikėjimo procedūrą, taip siekdama užtikrinti LRT veiklos kontrolę ir, jos teigimu, didesnį skaidrumą.
Ne kartą visuomeninio transliuotojo veiklą kritikavęs „aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis kartu su kolegomis siūlo nustatyti, kad LRT generalinis direktorius dėl nepasitikėjimo gali būti atleistas iš pareigų nepasibaigus jo įgaliojimų laikui slaptu balsavimu, jeigu už tokį nepasitikėjimą balsuoja ne mažiau kaip 1/2 visų LRT tarybos narių.
Šiuo metu įstatymas numato, kad visuomeninio transliuotojo generalinis direktorius dėl nepasitikėjimo gali būti atleistas iš pareigų nepasibaigus jo įgaliojimų laikui tik tuo atveju, jeigu LRT taryba pareikštą nepasitikėjimą grindžia viešuoju interesu ir jeigu už tokį nepasitikėjimą balsuoja ne mažiau kaip 2/3 visų tarybos narių.
Savo ruožtu Seimo Biudžeto ir finansų komitetas praėjusią savaitę pritarė „aušriečių“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjūdžio frakcijos narių siūlymui įšaldyti dabartinį LRT skiriamą finansavimą. Pagal šią iniciatyvą, ateinančius trejus metus visuomeninio transliuotojo veiklai siūloma skirti apie 80 mln. eurų. Pagal dabartinį įstatymą, visuomeniniam transliuotojui skiriamų asignavimų dydis neturi būti mažesnis nei skirtas 2019 metais.