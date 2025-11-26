I. Ruginienė pasigedo policijos komisaro aktyvumo: norėčiau, kad dažniau išeitų komentuoti apie rezultatus

„Aš tikiuosi, kad policijos vyriausiasis komisaras galės – ir norėčiau, ir reikalaučiau – kad dažniau išeitų ir su jumis bendrautų ir pasakytų apie kiekvienos dienos rezultatus“, – trečiadienį Vyriausybė žurnalistams teigė I. Ruginienė.
„Tų rezultatų yra. Gali būti, kad mes labiau susitelkę į darbus ir mažiau pasakome, o kai kurių dalykų gal ir ne visai galime pasakyti. Bet kiekvieną dieną institucijos dirba“, – akcentavo ji.
Pasak jos, institucijos dirba intensyviai, siekdamos užkardyti kontrabandinę veiklą. Premjerės teigimu, jau atlikta 30 kratų, sulaikyti 6 asmenys.
„Tai tęsis ir toliau“, – sakė ji pridurdama, kad apie tai bus aptariama ir ketvirtadienį įvyksiančiame Nacionalinio saugumo komisijos (NSK) posėdyje.
Kaip skelbta praeitą savaitę, Lietuvos pasieniečių koordinuojamos operacijos visoje šalyje metu buvo sulaikyti su kontrabanda susiję asmenys.
Operacijoje dalyvavo daugiau kaip 100 teisėsaugos institucijų pareigūnų, kurie atliko daugiau kaip 30 kratų Vilniaus ir Druskininkų savivaldybėse bei Varėnos ir Šalčininkų rajonuose, taip pat vykdė kitus veiksmus.
Kratų metu rasta ginklų, kontrabandinių cigarečių bei neteisėtų rūkalų gabenimui oru skirtų GPS įrenginių.
Iki šios operacijos jau buvo nustatyta daugiau nei 100 asmenų, kurie susiję su cigarečių gabenimu oru.
Teisėsaugos duomenys rodo, kad šiemet per devynis šių metų mėnesius daugiau apie 80 proc. iš Baltarusijos į Lietuvą patekusių cigarečių yra atgabentos oru – naudojant oro balionus ar kitus bepiločius orlaivius.
Iš viso sulaikyta virš 1,3 mln. cigarečių pakelių atgabentų oru.
Kontrabandos oro keliu užkardymui vidaus reikalų ministro įsakymu sudaryta Jungtinė tyrimo grupė, kurioje dirba Valstybinė sienų apsaugos tarnyba (VSAT), policijos, muitinės ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai.