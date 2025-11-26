I. Ruginienė sureagavo į opozicijos kritiką dėl kontrabandinių balionų krizės: Vyriausybė nėra pasimetusi

„Aš suprantu, kad opozicija labai norėtų, kad Vyriausybė būtų pasimetusi, bet Vyriausybė nėra pasimetusi. Vyriausybė aiškiai žino, ką reikia daryti. Rytoj organizuojame Nacionalinio saugumo komisiją (NSK). Komisija renkasi ypatingu dažnumu. Mes kiekvieną savaitę aptariame, kas buvo nuveikta ir ką daugiau galima nuveikti“, – po Vyriausybės posėdžio komentavo I. Ruginienė.
„Rytoj paprašiau Rimanto Sinkevičiaus organizuoti uždarą Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) posėdį, tam, kad galėtume netgi su jautria informacija aptarti visą veiksmų planą platesniu ratu žmonių. Labai kviečiu, ten dalyvaus ir opozicijos lyderiai, teikti savo siūlymus. Labai tikiuosi, kad mes galėsime šiame krizės laikotarpyje dirbti kaip komanda“, – dėstė ji.
Kaip skelbta, po opozicinių frakcijų susitikimo su užsienio reikalų, susisiekimo ir vidaus reikalų ministrais, opozicija tikino, kad taip ir nepaaiškėjo, kaip ketinama spręsti kontrabandinių balionų krizę.
„Gerų žinių mes neišgirdome, apart to, kad yra ketinama, stengiamasi, kai kas nemiega, nori daugiau pamiegoti ir siunčia mums kažkokius signalus, kuriuos mes patys turime suprasti ir interpretuoti. O signalai yra paprasti: neskraidykime iš Vilniaus oro uosto tarp 8 ryto ir 6 vakaro, jeigu kontrabandininkai tuo pačiu laiku, kaip įprasta, leis balionus“, – trečiadienį sakė demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Saulius Skvernelis.
ELTA primena, kad suintensyvėjus kontrabandinių balionų iš Baltarusijos srautams, dėl kurių ne kartą sutriko oro uostų darbas, Vyriausybė spalį mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždarė paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus (PKP) su Baltarusija.
Po sienos uždarymo Baltarusijos teritorijoje užstrigo apie tūkstantį Lietuvos bendrovių krovininių transporto priemonių, kurios šiuo metu laikomos baltarusių aikštelėse, joms nėra leidžiama sugrįžti į Lietuvą.
Praėjusią savaitę PKP punktai buvo atverti, o šios savaitės pradžioje Lietuvos oro erdvėje fiksavus link Vilniaus oro uosto judančias atžymas, pastarasis buvo uždarytas du kartus.
Sprendimą stabdyti skrydžius lėmė navigacinėje sistemoje fiksuotos atžymos, kurios būdingos balionams, judančios Vilniaus oro uosto kryptimi.
Premjerė Inga Ruginienė pirmadienį teigė, kad jeigu situacija su Baltarusija nesikeis, gali būti priimtas sprendimas vėl uždaryti sieną.
Savo ruožtu prezidentas pabrėžė, kad Lietuva pasiruošusi vykdyti pokalbius su Baltarusija techniniame lygyje, tačiau patikino, jog pokalbiai neturėtų pereiti į politinį lygmenį.