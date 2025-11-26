I. Ruginienė tikina, jog Latvija ir Lenkija būtų pasirengusios solidarizuotis, užveriant sienas su Baltarusija

„Mes glaudžiai kontaktuojame tiek su Lenkija, tiek su Latvija. Šiai dienai dar nėra sprendimo uždaryti sieną pas mus“, – trečiadienį LRT televizijai sakė premjerė.
„Tiek Lenkijos, tiek Latvijos premjerai yra mane patikinę, kad jeigu reikės bendro sprendimo, jie pasirengę sėsti prie stalo ir jį svarstyti. Bet kol kas mes prie to žingsnio dar nepriėjome. Kai prieisime, tai sodinsiu visus premjerus ir mes koordinuosime jungtinius veiksmus“, – teigė ministrė pirmininkė.
ELTA primena, kad rudenį suintensyvėjus kontrabandinių balionų iš Baltarusijos srautams, dėl kurių ne kartą sutriko oro uostų darbas, Vyriausybė spalį mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždarė paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus (PKP) su Baltarusija.
Vis dėlto, minėti du pasienio punktai buvo atidaryti kiek anksčiau, argumentuojant, kad situacija pagerėjo.
Savo ruožtu Minsko režimas, Lietuvai uždarius sieną, uždraudė Lietuvoje registruotiems vilkikams judėti šalies viduje. Skelbta, jog dėl to pasienyje įstrigę vežėjai transporto priemones turi laikyti specialiose aikštelėse, už tai buvo apmokestinti.
Tačiau praėjusią savaitę Lietuvos Vyriausybei atidarius sieną, Lietuvos vilkikai ir toliau yra įstrigę pasienyje su Baltarusija, dėl to Užsienio reikalų ministerija (URM) Baltarusijos ambasados Lietuvoje atstovui įteikė protesto notą.
Baltarusija Latvia
