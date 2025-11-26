Lietuvos dienaAktualijos

Ketvirtadienį I. Ruginienė susitiks su G. Nausėda

2025 m. lapkričio 26 d. 16:34
Ketvirtadienį premjerė Inga Ruginienė susitiks su šalies prezidentu Gitanu Nausėda.
Daugiau nuotraukų (4)
Šis susitikimas numatytas oficialioje Vyriausybės vadovės darbotvarkėje.
Inga RuginienėGitanas NausėdaLietuvos socialdemokratų darbo partija (LSDDP)
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.