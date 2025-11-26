T. Godliauskas: vykdoma Gynybos resursų agentūros reforma, naują vadovą tikimės atrinkti gruodį

„Paskutiniu laikotarpiu, atsižvelgiant į didėjantį mastą (karinių – ELTA) įsigijimų ir tą mandatą, kuris yra duotas pačiai Gynybos resursų agentūrai, kuri pas mus faktiškai yra pagrindinė didžiuosius pirkimus vykdanti organizacija, vyksta kaip tik jos tam tikra reforma“, – Seimo Audito komiteto posėdyje trečiadienį sakė viceministras.
„Šiuo metu vyksta ir vadovo paieškos konkursas, jis yra finalinėje tiesiojoje – tikimės, kad iki gruodžio mėnesio pabaigos turėsime šioje svarbioje institucijoje jau vadovą“, – teigė T. Godliauskas.
Anot jo, darbą panašiu metu pradėti turėtų ir naujasis už gynybos įsigijimus atsakingas krašto apsaugos viceministras.
Naujasis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas taip pat yra sakęs, kad per kadenciją sieks efektyviau organizuoti gynybos įsigijimus.
Apie tai, kad su ministru aptartas poreikis atlikti Gynybos resursų agentūros auditą, kalbėjo ir premjerė Inga Ruginienė.
ELTA primena, kad naujojo GRA vadovo atranką ministerija paskelbė spalio viduryje.
Kaip skelbta, ieškomas vadovas, galintis užtikrinti šalies gynybos pajėgumų stiprinimą, koordinuotų gynybai ir saugumui būtinus įsigijimus, taip pat plėtotų gynybos pramonės ir inovacijų ekosistemą.
Agentūros direktorius renkamas konkurso būdu penkerių metų kadencijai su galimybe eiti pareigas dvi kadencijas iš eilės.
Šiuo metu įstaigai laikinai vadovauja pulkininkas leitenantas Audrius Buivydas.