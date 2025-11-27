„Fegda“ su KAM sutarė, kad pašalins visus defektus kelyje į Rūdninkų poligoną

„Perkančioji organizacija Infrastruktūros valdymo agentūra, kelio valdytoja Lietuvos kariuomenė ir rangovė „Fegda“ suderino susitarimo nuostatas dėl vidaus kelio Rūdninkų poligone defektų šalinimo“, – teigia ministerija.
Pagal susitarimą „Fegda“ įsipareigoja visus defektus pašalinti pagal naujos nepriklausomos ekspertizės išvadas ir rekomendacijas, ekspertai taip pat įvertins broką ne tik plyšių zonose, bet ir visame „Fegda“ nutiesto kelio ruože.
„Esant reikalui, „Fegda“ sutinka nutiesti kelią iš naujo įmonės lėšomis, jeigu taip bus nuspręsta nepriklausomos ekspertizės išvadose ar rekomendacijose“, – nurodo KAM.
R. Kaunas: „Fegdos“ klausimas yra išspręstas
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pažymėjo, kad visas kelio taisymo išlaidas padengs pati „Fegda“.
„Bus pateikti tinkami defektų šalinimo sprendimai ir naujas statinio defektų šalinimo projektas, ko nėra padaryta ir ko nesugebėta padaryti per beveik dvejus metus“, – Seimo tribūnoje ketvirtadienį kalbėjo R. Kaunas.
Pasak jo, trūkumus bendrovė šalins pagal nepriklausomų ekspertų išvadas.
„Fegdos“ klausimas, mano vertinimu, yra išspręstas – rangovas prisiima atsakomybę, sutiko su KAM pozicija, pasižadėjo atlikti visus reikalingus darbus ir pažadą patvirtino savo parašu“, – tikino ministras.
Kelią baigtu statyti 2023 m. gruodį pripažino iš krašto apsaugos sistemos atstovų sudaryta žinybinė komisija, pernai pavasarį kelias perduotas valdyti Lietuvos kariuomenei.
Kaip skelbė portalas „Delfi“, į Rūdninkų poligoną vedančiame kelyje iš karto po įrengimo pastebėti defektai, tačiau karinį projektą koordinuojanti Krašto apsaugos ministerija (KAM) iš „Fegdos“ nereikalauja kelio tiesti iš naujo, jis šiuo metu tik remontuojamas.
D. Šakalienė anksčiau yra užsiminusi, jog išsikvietusi „Fegdos“ atstovus pasikalbėti dėl šios situacijos sulaukė griežtos Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) lyderio M. Sinkevičiaus reakcijos – politikas taip pat yra šioje įmonėje yra dirbęs komercijos direktoriumi.
Kaip skelbė ELTA, žiniasklaidai paviešinus informaciją apie su defektais nutiestą kelią į poligoną, KAM pradėjo vidinį tyrimą, o ministrės pareigas tuomet dar ėjusi D. Šakalienė teigė, kad su ministerijos teisininkais ieškoma būdų taikyti „baltųjų“ ir „juodųjų“ tiekėjų sąrašo principą, kuris ateityje padėtų užtikrinti didesnę kokybę vystant karinius projektus.
Visgi iš pareigų pasitraukusi D. Šakalienė paskelbė, kad ministerijoje šios idėjos atsisakyta, tuo metu naujasis ministras Robertas Kaunas teigė su situacija iki galo dar nesusipažinęs.
Kaip skelbta, šiuo metu prie Rūdninkų poligono iš viso nutiesta apie 30 kilometrų kelių, iš kurių „Fegda“ įrengė du bendro maždaug 6,5 km ilgio kelius, pagal dvi sutartis „Fegda“ turėtų nutiesti dar du – 1,5 ir 4,5 kilometrų ilgio – kelius.
