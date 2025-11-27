„Šikną reikia jausti ant kėdės“: vaizdo įrašas atskleidžia, ką už uždarų durų R. Žemaitaitis pasakė K. Budriui

Po susitikimo buvo sunku suprasti, kokios nuotaikos virė už uždarų durų, nes R.Žemaitaitis nusprendė į posėdį žurnalistų neįsileisti.
Išėjęs K.Budrys pareiškė išgirdęs, kad šauniai vykdo užsienio politiką.
„Kaip tik išgirdau, kad užsienio politiką vykdau šauniai. Taip, tikrai. (...) Man tai suteikia vilties vis dėlto pasiekti tą vieningą, teisingą laikyseną, kuri būtų aplink Lietuvos stuburą“, – kalbėjo K.Budrys.
Tuo tarpu R.Žemaitaitis situaciją komentavo kiek kitaip – pripažino, kad pagyrė ministrą už jo darbą Prezidentūroje, kai dar buvo šalies vadovo Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas, bet dabar jam nieko gero pasakyti esą neturėjo. Konkrečiai dėl situacijos Baltarusijoje, kur vis dar įstrigę Lietuvos vilkikai.
„Aš jam aiškiai pasakiau – duodu tau pliusą už tai, kai tu buvai prezidento patarėjas, kokie buvo reikalai su Gabrieliumi (Landsbergiu, – Lrytas), bet tai, kas dabar vyksta su Baltarusija, yra netoleruotina“, – teigė R.Žemaitaitis.
Tai kaip buvo iš tiesų? Pagyrė už šauniai vykdomą užsienio politiką ar ne?
Lrytas žiniomis, pusvalandį trukęs pokalbis sukosi tik apie Baltarusiją ir K.Budrys iš tiesų sulaukė daug aštrių žodžių – ypač iš R.Žemaitaičio ir Artūro Skardžiaus. Patys „aušriečiai“ stebėjosi bei juokėsi pamatę K.Budrio komentarą, esą šis sulaukė komplimentų dėl šaunaus darbo.
Nors susitikimo turinio žurnalistai išgirsti ir negalėjo, jį filmavo patys „aušriečiai“. Lrytas gavo trumpą ištrauką, kurioje girdėti, ką K.Budriui sako R.Žemaitaitis.
„Nu, Kęstai, tu tikrai nesi politikas, kaip ministras, aš suprantu, užsienio – nesi. Nepyk, bičiuli, esu pasakęs ne kartą – šikną reikia jausti ant kėdės. Šaunus esi su užsienio klausimais, bet čia – ne“, – K.Budriui rėžė R.Žemaitaitis.
Šiuo įrašu netrukus buvo pasidalinta ir „Nemuno aušros“ feisbuko paskyroje.
„Ką Žemaitaitis pasakė Budriui? O kaip buvo iš tiesų? Naujausia žinia – Žemaitaitis pagyrė Budrį, kuomet šis viešėjo rytiniame frakcijos susitikime. Bet ne už dabartinę situaciją, kurioje atsidūrė mūsų šalies vežėjai, tranzito sektorius.
Mes tikimės, kad ministras suprato, ką norėjome pasakyti – aiškiai, aštriai, be užgauliojimų. Net kai laikomės kietos užsienio politikos, mes neturime pamiršti savo žmonių, verslo. Jie mums neša duoną ir lėšas, iš kurių išlaikoma valstybė, politikai.
Jausti „užpakaliu“ kėdę – tai ne apie postą. Tai apie pareigas ir atsakomybę už visus, kurie dabar kenčia, kurie moka mokesčius, dengia paskolas ir yra nežinioje dėl įstrigusių Baltarusijoje vilkikų.
Tikimės, kad ministro viešnagė „Nemuno aušroje“ buvo puikus impulsas imtis svarbių mūsų šaliai ir verslui žingsnių. Stiprybės ir išminties visiems“, – brūkštelta šalia pasidalinto vaizdo įrašo.
