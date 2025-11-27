Galiausiai įvykusi K. Budrio ir R. Žemaitaičio akistata – be žurnalistų ir su likusia mįsle dėl pasiektos taikos

Tai – gana netikėta, nes partijos lyderis Remigijus Žemaitaitis jau kurį laiką aršiai kritikuoja ministrą ir Lietuvos poziciją tam tikrais užsienio politikos klausimais – anksčiau aiškino, kad K.Budrio veiksmai kenkia valstybei.
Panašu, kad susitikimas galbūt apsiėjo ir be didelių ginčų, tik abi pusės jį interpretuoja kiek skirtingai.
„Tie klausimai buvo aiškūs, konstruktyvūs, ir turėjau galimybę tiek paneigti teiginį, kad neva būdavau kviečiamas ir neatvykdavau į frakcijos posėdį, tai irgi gavau patvirtinimą, kad aš nebūdavau kviečiamas – vakar pirmą kartą gavau žinutę, kad esu laukiamas.
Tai dėl to šiandien perstumdžiau visą darbotvarkę ir atėjau čia, nes tikrai matau, kad reikia paneiginėti tuos mitus, kurie yra skleidžiami – tiek apie mūsų užsienio politiką, tiek apie mūsų konkrečius sprendimus, tiek bendrai apie visą situaciją“, – Seime kalbėjo K.Budrys.
Anot URM vadovo, buvo kalbama apie tai, ar vežamos, ar nevežamos trąšos per kaimyninius uostus, kas priima sprendimus tiek susijusius su valstybės siena, tiek ir su kitais dalykais.
Tiesa, susitikimas „aušriečių“ frakcijoje buvo uždaras – žurnalistai į jį neįleisti. Galiausiai ministras tikino išgirdęs, kad visgi savo darbą atlieka gerai.
„Kaip tik išgirdau, kad užsienio politiką vykdau šauniai. Taip, tikrai. (...)
Man tai suteikia vilties vis dėlto pasiekti tą vieningą, teisingą laikyseną, kuri būtų aplink Lietuvos stuburą“, – svarstė K.Budrys.
R.Žemaitaitis ir giria, ir kalba apie pasitikėjimo pasitikrinimą
Pats R.Žemaitaitis teigė susitikime su K.Budriu išsakęs kritikos, kad ministras savo pasisakymų, sprendimų nederina su koalicijos partneriais. Jis dar kartą pabrėžė, kad K.Budrys nėra rinktas politikas, todėl savo pareiškimus bei veiksmus esą pirmiausia turi aptarti su valdančiaisiais.
„Nes, pasirodo, kad ir kiti koalicijos partneriai nežino, kas vyksta, jau nekalbant prie premjerę“, – nurodė R.Žemaitaitis.
Paklaustas, ar paauklėjo užsienio reikalų ministrą, „aušrietis“ atšovė į provokacijas nesileisiantis.
„O iš tikrųjų taip – mes išreiškėme neigiamą poziciją kalbos retorikoje, tokia retorika, matyt, neturėtų būti taikoma. Išsirašiau tokių skambių frazių. Manau, kad ministras neturėtų (tokių sakyti, – Lrytas), dar kai R.Žemaitaitis taip pasako, dar gal nieko, bet ministrui nederėtų“, – tvirtino politikas.
„Nemuno aušros“ atstovus labiausiai domino situacija Baltarusijoje ir ministro veiksmai, siekiant į Lietuvą susigrąžinti ten įstrigusius vilkikus. Iš K.Budrio „aušriečiai“ esą išgirdo, kad pokalbiai su Baltarusijos puse vyksta, tačiau dialogas, anot R.Žemaitaičio, galėtų būti vykdomas ir aukštesniu, pavyzdžiui, ministrų ar viceministrų lygiu.
„Akivaizdu, matome, kad diplomatija neveikia, ir diplomatiškai, matyt, kalbėti kai kam yra nepriimtina, o iš tikrųjų reikėtų“, – pabrėžė parlamentaras.
R.Žemaitaitis kritiką žėrė ir dėl K.Budrio noro įvesti papildomas sankcijas Baltarusijai. Jo teigimu, bet kokios sankcijos atsigręžtų prieš pačią Lietuvą. Tiesa, politikas pripažino, kad ministrą ir pagyrė.
„Tikrai taip. Aš jam esu ne vieną kartą pasakęs, kai buvo prezidento patarėjas, pamenate, tuo metu buvo konfliktai su Gabrieliumi Landsbergiu, ir kas buvo dėl santykių su Kinija. Bet tikrai aš jo negiriu dėl Baltarusijos ir šiandien dienai santykių, kokie vyksta ekonominiai procesai. Tą jis tikrai išgirdo“, – aiškino R.Žemaitaitis.
„Aš jam aiškiai pasakiau – duodu tau pliusą už tai, kai tu buvai prezidento patarėjas, kokie buvo reikalai su Gabrieliumi, bet tai, kas dabar vyksta su Baltarusija, yra netoleruotina“, – pridūrė jis.
Tai ministru pasitiki ir interpeliacijos K.Budriui inicijuoti prasmės nemato?
„Girdisi jau ne tik pas mus frakcijoje, bet ir kitose valančiosios koalicijos frakcijose tarp Seimo narių, ar ministras šiandien gali eiti ministro pareigas ir ar nereikėtų ministrui pasitikrinti galimybės dirbti.
Neformalios nuotaikos prie kavos tikrai nėra geros“, – nurodė R.Žemaitaitis. Politikas viliasi, kad iki to prieiti nereikės, nes bus rastas sutarimas su Baltarusija.
Neseniai Lrytas laidoje „Iššifruoti esmę su Dovydu Pancerovu“ K.Budrys apie R.Žemaitaitį ir „Nemuno aušrą“ atsiliepė itin griežtai.
„Aš esu įsitikinęs ir tuo tikiu, kad mūsų visuomenėje absoliuti dauguma tokių nuostatų (antisemitinių – aut.past.) nesilaiko. Aš esu įsitikinęs, kad ne man vienam yra gėda. Ir galvojant apie tą situaciją, tai man padeda oriai laikyti Lietuvos vėliavą“, – sakė ministras.
„Ir taip, jaučiuosi kartais eidamas su šiupeliu lyg rankiodamas, kas pridirbta ant kilimo. Taip jaučiuosi. Bet ir tą darbą reikia irgi padaryti aukštesnių tikslų labui“, – apie „aušriečius“ koalicijoje kalbėjo K.Budrys.
Po šių žodžių R.Žemaitaitis kelis kartus labai aštriai sukritikavo ministro vykdomą užsienio politiką.
Kęstutis BudrysNemuno aušraRemigijus Žemaitaitis
Rodyti daugiau žymių