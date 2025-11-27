Lietuvos dienaAktualijos

Iš K. Budrio – užuomina dėl 2028 m. rinkimų

2025 m. lapkričio 27 d. 10:05
Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, klausiamas, ar neketina kandidatuoti į prezidentus, sako neatmetantis galimybės dalyvauti rinkimuose, kurie vyks 2028 m. Tuo metu turėtų būti renkamas naujas Seimas.
Vis dėlto, Lietuvos diplomatijos vadovas tikina – šiuo metu jo tikslas yra vykdyti Vyriausybės programą ir tinkamai paruošti Lietuvą pirmininkavimui Europos Sąjungos (ES) tarybai.
„Šiai dienai aš vykdau užsienio politiką. Tuos sprendimus, kuriuos priimame kolegialiai, kuriuos priima Vyriausybė. Tai, kas man pavesta Vyriausybės programoje, ir toliau darysiu (…).
Mano planas yra tinkamai paruošti Lietuvą pirmininkavimui ES, o kalbant apie tolimesnius planus, ką aš žinau – 2028 m. rinkimai irgi yra ne taip toli, ne už kalnų“, – žurnalistams Seime ketvirtadienį sakė K. Budrys.
„Gal ir svarstysiu (dalyvauti – ELTA), kad nekiltų abejonių, kad aš esu politiniame lauke“, – akcentavo jis.
„Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis yra ne kartą užsiminęs, jog savo veiksmais ir pareiškimais užsienio reikalų ministras K. Budrys rengiasi 2029 m. vyksiantiems prezidento rinkimams.
ELTA primena, kad prezidento rinkimai Lietuvoje vyks 2029 m. Šiuo metu Lietuvai jau antrą kadenciją vadovauja prezidentas Gitanas Nausėda.
Tuo metu parlamento rinkimai turėtų vykti 2028 m. rudenį.
Kęstutis Budrysprezidento rinkimaiUžsienio reikalų ministerija (URM)

