IŽA kviečia keisti LRT valdymo ir finansavimo modelį pagal ES taisykles

Šiuos siūlymus asociacija pateiks gruodžio mėnesio pirmoje pusėje ir kviečia politikus žiniasklaidos organizacijų atstovus įtraukti į diskusiją.
IŽA pirmininkė Lina Bušinskaitė atkreipia dėmesį, kad asociacija visada pasisakė už tai, jog Lietuva turi turėti kokybišką visuomeninį transliuotoją, nes tai yra svarbu demokratinių valstybių žiniasklaidos ekosistemose, tačiau jis turi atitikti EK ir ES keliamus reikalavimus, turėti labai aiškius ir realiai veikiančius išorinės kontrolės mechanizmus, kurių šiandien tikrai trūksta.
„Tad labai svarbu, kad būtų siekiama svarbių sisteminių pakeitimų, tobulinant Lietuvos visuomeninio transliuotojo valdymo ir finansavimo modelį, pagal gerąsias praktikas. Būtent todėl dar gruodį asociacija pateiks konkrečius pasiūlymus Seimui, Vyriausybei, Kultūros ministerijai, kaip tobulinti LRT valdymo ir finansavimo modelį, pagal europietiškas tradicijas ir kvies politikus platesnei diskusijai.
Taip pat prašome sprendžiant žiniasklaidos reglamentavimo klausimus tartis su žiniasklaidos organizacijomis“, – sako L. Bušinskaitė.
Pasak jos, turėtų būti diskutuojama apie LRT finansavimo modelį, nepriklausomą ir gerąja praktika pagrįstą valdyseną, sąžiningą žiniasklaidos konkurencijos užtikrinimą. Esame pasirengę prisidėti prie tokios diskusijos.
IŽA vertinimu, dabartiniai politiniai procesai dėl LRT – tik dar vienas aiškus priminimas, kad LRT valdymo ir finansavimo modelis turi būti depolitizuotas iš esmės. Tą patvirtino ir vykdytas Valstybės kontrolės auditas. LRT tarybai Valstybės kontrolė pateikė rekomendaciją patikslinti nepriklausomų narių ir Tarybos narių santykį komitetuose, kad nepriklausomų narių būtų daugiau.
Pavyzdžiui, auditorių nuomone, didesnis nepriklausomų narių dalyvavimas sustiprintų sprendimų priėmimo kokybę ir atlieptų gerąją įmonių valdysenos praktiką. Tai reiškia, kad LRT taryba turi tapti išorine, nepriklausoma institucija tai kaip to reikalauja geroji valdysenos praktika. Tai nurodo ir aiškios Europos Komisijos valdymo ir finansavimo gairių nuostatos.
Be to, teisinės gairės, ką reikia padaryti, yra aiškiai išdėstytos:
• visuomeninio transliuotojo misija turi būti tiksliai apibrėžta, • privalo veikti nepriklausoma išorinė kontrolė, • finansavimas turi būti susietas su realiomis sąnaudomis reikalingomis LRT misijai atlikti, • turi būti užkirstas kelias komercinės veiklos kryžminiam subsidijavimui, • turi būti įgaliojimai susigrąžinti permokas, • kontrolė turi būti reguliari, profesionali ir faktinė, o ne deklaratyvi.
Tad IŽA kviečia pagaliau sutvarkyti LRT reglamentavimą, kaip to reikalauja Europos teisė ir teismų sprendimai – profesionaliai, depolitizuotai ir vakarietiškai.