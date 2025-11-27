Orai
2025 m. lapkričio 27 d. 20:29
L. Dapkus: judame link atomazgos
2025 m. lapkričio 27 d. 20:29
Jau daugiau nei penkerius metus Lietuvos politikoje neapleidžia artėjančios turbulencijos jausmas – šalis natūraliai juda link tam tikros atomazgos ir rimto pokyčio, įsitikinęs apžvalgininkas Liudas Dapkus.
Liudas Dapkus
Remigijus Žemaitaitis
Politika
