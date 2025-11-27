Seimas atidėjo finansavimą LRT mažinančių įstatymo pataisų pateikimą

Tokiam konservatorės Dalios Asanavičiūtės-Gružauskienės siūlymui parlamentarai pritarė bendru sutarimu.
Kitas plenarinis Seimo posėdis planuojamas gruodžio 9 d.
„Aušrietis“ Karolis Neimantas ketvirtadienį ketino pateikti LRT įstatymo pakeitimus, kuriais siūloma nuo 1 iki 0,5 proc. mažinti iš gyventojų pajamų mokesčio (GPM) gaunamą LRT finansavimą.
Juos priėmus, anot „aušriečių“, daugiau lėšų būtų galima nukreipti gynybai, švietimui, sveikatos apsaugai, socialinei paramai, taip pat regioninei žiniasklaidai. Anot projekto autorių, biudžeto mažinimas LRT padėtų užtikrinti sąžiningesnę konkurenciją su kitais transliuotojais, taip pat skatintų valstybės įmonės skaidrumą.
Pagal dabar galiojančią tvarką, LRT iš valstybės biudžeto kiekvienais metais skiriamas 1 proc. užpraeitų metų faktiškai gautų biudžeto lėšų iš GPM ir 1,3 proc. akcizo pajamų.
Kaip ELTA jau skelbė, ketvirtadienį Seimas pritarė siūlymui įšaldyti dabartinį LRT skiriamą finansavimą. Pagal šią iniciatyvą, ateinančius trejus metus visuomeninio transliuotojo veiklai siūloma skirti apie 80 mln. eurų.
Už tokį siūlymą balsavo 70, susilaikė – 2 Seimo nariai, opozicinės frakcijos balsavime nedalyvavo.
„Aušriečių“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjūdžio frakcijos narių siūlymas numato, jog visuomeniniam transliuotojui iki 2028 m. būtų skiriama tokia pat dalis asignavimų, kokius LRT gavo šiemet – beveik 80 mln. eurų.
Be to, pritarta, kad po 2029 m. LRT turėtų būti skiriama 0,75 proc. GPM pajamų ir 0,8 proc. akcizo lėšų.