Seime I. Ruginienė ir V. Kondratovičius pasitikti su balionais

Tokį pokštą iškrėsti nusprendė liberalas Eugenijus Gentvilas.
Jis kritikavo premjerę ir ministrą, kad šie daug kalba, bet mažai daro – iki šiol nenumuštas nė vienas kontrabandinis oro balionas, o Lietuvos vilkikai vis dar įkalinti Baltarusijoje.
Tiesa, I.Ruginienė į Seimo posėdžių salę įėjo pro kitą įėjimą, tad šios staigmenos neišvydo. Tuo tarpu V.Kondratovičių balionai prajuokino. Jis pats priėjęs prie stendo išsitraukė telefoną ir pradėjo daryti nuotraukas.
„Šiandien praėjo lygiai mėnuo, kai Vyriausybės vadovė paskelbė, kad uždarysime sieną. Per tą laiką – siena uždaryta, siena atidaryta, nė vienas balionas nenumuštas. Mūsų lietuviškos transporto priemonės įstrigusios Baltarusijoje, nė viena negrąžinta, sprendimo dėl jų likimo mes negirdime“, – komentavo E.Gentvilas.
„Premjerė kaltina opoziciją, kaltina turbūt ir žiniasklaidą, kam čia tiek dėmesio, kad čia tiek komentarų personalijoms, procesams ir t. t. Tai, suprask, visi kalti, o Vyriausybė dirba puikiai ir optimaliai“, – tęsė jis.
Liberalas neneigė, kad tvarkytis su kontrabandiniais balionais ir spręsti situaciją dėl įstrigusių vilkikų yra sudėtinga užduotis. Visgi, kalbėjo politikas, reikia pripažinti, kad Vyriausybė netesėjo savo pažadų numušinėti balionus, neišsprendė ir vežėjų krizės.
„Kaip sakant, lieka kaltinti kitus“, – sakė E.Gentvilas.
Paklaustas, ką jis darytų I.Ruginienės vietoje, liberalas teigė, jog opozicija nedisponuoja įslaptinta šalies tarnybų informacija, todėl atsakyti negali.
„Tą informaciją kontroliuoja Lietuvos tarnybos, kurios informuoja ministrę pirmininkę ir kitus dabartinius valdančiuosius. Todėl klausti, ką tu darytum, mano manymu, šiek tiek neteisinga“, – teigė parlamentaras.
„Mes neturime tos informacijos ir neturėdami jos, negalime pasakyt, ką aš daryčiau šiandien. Neturėdamas informacijos, aš negaliu nieko kvalifikuotai pasakyti“, – tvirtino E.Gentvilas.
Balionai pralinksmino ne vieną parlamentarą. Eidami prie šalį prie jų stabteldavo ir patys socialdemokratai, kuriuos toks performansas akivaizdžiai prajuokino.
Inga RuginienėEugenijus Gentvilasbalionai
Rodyti daugiau žymių