Su „aušriečiais“ susitinkantis K. Budrys: atėjau čia paneigti tiesos neatitinkančių faktų

„Norėčiau pabrėžti, kad aš nei karto nebuvau kviestas į frakcijos posėdį, nepaisant visų pranešimų. Nei svarstant 19-os Vyriausybės programą, nei svarstant 20-os Vyriausybės programą, nei kokia nors kita proga. Nepaisant to, kad yra sakoma, kad neva neateinu į posėdį“, – Eltai prieš susitikimą su Remigijaus Žemaitaičio vadovaujama frakcija sakė ministras.
„Vakar vakare gavau žinutę, kad („aušriečiai“ – ELTA) nori šiandien (mane – ELTA) matyti, staigiai pakeičiau visą darbotvarkę ir atėjau čia pasikalbėti apie mums visiems rūpimus klausimus ir paneigti kai kuriuos frakcijoje skleidžiamus, sakykime, tiesos neatitinkančius faktus“, – akcentavo šalies diplomatijos vadovas.
Kaip skelbta anksčiau, jau kurį laiką užsienio reikalų ministrui kritikos negailintis R. Žemaitaitis trečiadienį pareiškė, jog K. Budrys pranešė negalintis ketvirtadienį dalyvauti jo vadovaujamos frakcijos posėdyje.
Parlamentaras taip pat teigė, jog būtent K. Budrys savo pareiškimais yra atsakingas už Baltarusijos hibridinės atakos pasekmes.
„Rytoj (K. Budrys – ELTA) turėjo būti mūsų frakcijoje – vėl negali, artimiausiu metu pasakė gruodžio 5 d. gali ateiti. Politinis klausimas, ar Budrys atstovauja koalicijai, ar žaidžia savo žaidimą?
Mano galva, per Budrį mes turime tokias problemas ir jos tęsiasi ketvirtą savaitę (...) Kai politikai neatsakingai prisižarsto ir dabar mes visi turime srėbti šitą košę. Ta košė Lietuvai kainuoja labai brangiai, vežėjams – dar brangiau“, – trečiadienį kalbėjo R. Žemaitaitis.
Kiek anksčiau „aušriečių“ lyderis taip pat yra sakęs, jog premjerė Inga Ruginienė su K. Budriu, kaip Vyriausybės nariu, turėtų atsisveikinti.