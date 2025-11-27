VSD vadovas: Baltarusija gali užkardyti kontrabandą, bet jiems svarbu tai paversti politiniu reiškiniu

„Stebime ir net esame įsitikinę, kad jiems svarbu tą taktinę ir kriminalinę situaciją paversti strateginiu ir politiniu reiškiniu, kuriuo įtraukiama į derybas ar į kažkokį bendravimą ir kuriam galbūt nesame pasiruošę. Bet čia jau aš neturėčiau vertinti, čia yra mūsų kitų institucijų ir politikų vertinimas“, – ketvirtadienį po uždaro Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) žurnalistams teigė R. Bridikis.
„Matome, kad šiuo atveju Baltarusijos režimas gali susitvarkyti su problema, ją tiesiog iš taktinės verčia į strateginę“, – pridūrė jis.
Paklaustas, ar Lietuvos pusėje kontrabandiniai balionai yra tik kriminalinė veikla, VSD vadovas teigė, jog tai yra kitų tarnybų atsakomybės klausimas.
„Negaliu atsakyti, nes visgi čia institucijos daro savo darbą, kuris jiems ir priklauso. (…) Nenorėčiau kalbėti už kitas institucijas ir mūsų sprendimų priėmėjus ir vertinti jų priimtų sprendimų. Jie patys pasakys už save“, – nurodė R. Bridikis.
Jis taip pat teigė, kad VSD nėra ta institucija, kuri rekomenduoja, ar reikia pakartotinai uždaryti sieną su Baltarusija.
„Mes neturime nei galios, nei mandato tokias rekomendacijas teikti. Galbūt vertinkime po Nacionalinio saugumo komisijos (NSK) posėdžio Vyriausybėje. Visgi, uždaryti ar atidaryti, yra kolektyvinis sprendimas“, – sakė departamento vadovas.
ELTA primena, kad rudenį suintensyvėjus kontrabandinių balionų iš Baltarusijos srautams, dėl kurių ne kartą sutriko oro uostų darbas, Vyriausybė spalį mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždarė paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus (PKP) su Baltarusija.
Vis dėlto, minėti du pasienio punktai buvo atidaryti kiek anksčiau, argumentuojant, kad situacija pagerėjo, tačiau kontrabandiniai balionai ir toliau skrieja į Lietuvą.
Savo ruožtu Minsko režimas, Lietuvai uždarius sieną, uždraudė Lietuvoje registruotiems vilkikams judėti šalies viduje. Skelbta, jog dėl to pasienyje įstrigę vežėjai transporto priemones turi laikyti specialiose aikštelėse, už tai buvo apmokestinti.
Tačiau praėjusią savaitę Lietuvos Vyriausybei atidarius sieną, Lietuvos vilkikai ir toliau yra įstrigę pasienyje su Baltarusija, dėl to Užsienio reikalų ministerija (URM) Baltarusijos ambasados Lietuvoje atstovui įteikė protesto notą.
Valstybės saugumo departamentas (VSD)Remigijus BridikisBaltarusija
