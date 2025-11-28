Lietuvos dienaAktualijos

Prezidentūroje vyks tradiciniai Maldos pusryčiai

2025 m. lapkričio 28 d. 06:52
Penktadienį Prezidentūroje vyks tradiciniai Maldos pusryčiai. Kaip nurodė šalies vadovo Gitano Nausėdos patarėjas Ridas Jasiulionis, šiųmetė renginio tema – „Viltis neapgauna“.
Kaip skelbiama, Maldos pusryčių invokaciją tars Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, baigiamąją kalbą – kardinolas Rolandas Makrickas. Bus išklausyti trys liudytojai, kurie iš skirtingų perspektyvų apžvelgs vilties reikšmę jų gyvenime.
Prezidentūroje rengiamuose Nacionaliniuose maldos pusryčiuose taip pat dalyvaus Seimo pirmininkas Juozas Olekas, vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius – tai numatyta oficialiose jų darbotvarkėse.
Maldos pusryčių tradicija, kai skirtingų religinių konfesijų bei partijų atstovai susirenka dvasiškai bendrauti, atsirado 20 a. Jungtinėse Amerikos valstijose.
Šią tradiciją Lietuvoje 2001 m. pradėjo prezidentas Valdas Adamkus.
2019 m. šią tradiciją atgaivino G. Nausėda.
