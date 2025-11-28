Lietuvos dienaAktualijos

Šventinė dvasia užliejo Švenčionių miestą: įžiebta Kalėdų eglė pateikė staigmenų

2025 m. lapkričio 28 d. 17:10
Penktadienį Švenčionių mieste įžiebta pirmoji iš trijų rajono miestų Kalėdų eglučių. Pagrindinė miesto eglė nušvito Švenčionių miesto parke, o šventinis šurmulys čia ėmė sklisti jau nuo 14 valandos.
Gyventojai galėjo apsilankyti šventinėje mugėje, veikė nykštukų dirbtuvėlės, kuriose mažiausieji svečiai išbandė kūrybines veiklas. 16 valandą prasidėjo vakaro programa, kurioje žiūrovai buvo pakviesti į magišką kelionę „Ten, kur gimsta stebuklai“. Kartu su Konduktoriumi ir išdykusiais elfais visi leidosi į „stebuklų ekspresą“, kupiną šilumos, nuotykių ir bendrystės.
Šventinę pasaką sukūrė „Gyvi žaislai“ komanda.
Šventę papuošė Švenčionių miesto kultūros centro ir Švenčionių rajono meno mokyklos kolektyvų pasirodymai.
Ant įspūdingos žaliaskarės suspindo tūkstančiai lempučių, o nuo viršūnės nusileidusi girliandų suknelė suteikė eglutei ypatingo žavesio.
Švenčionių rajone yra trys miestai, todėl kasmet čia įžiebiamos trys Kalėdų eglutės. Gruodžio 4 d. 18 val. šventinis renginys kelsis į Pabradę – eglutė bus įžiebta prie Pabradės miesto kultūros centro, gruodžio 5 d. 16 val. kalėdinė eglutė sužibs ir Švenčionėliuose.
Jaukios Kalėdų eglučių įžiebimo šventės visame rajone kviečia ne tik pasigrožėti žaliaskarių skleidžiama šviesa, bet ir suburti bendruomenę bei kartu pajusti artėjančių švenčių džiaugsmą.
Švenčionių rajono savivaldybėŠvenčionysKalėdų eglės įžiebimas
