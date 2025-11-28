Trakai jau kvepia šventėmis ir meduoliais: įžiebta žavi žaliaskarė, jos viršūnėje – „šviesos pūkas“

Iškilmingai Kalėdų eglutę įžiebė su vaikų ir pasakų veikėjų palyda į Trakus atkeliavęs Senelis Kalėda ir Trakų rajono savivaldybės meras Andrius Šatevičius, susirinkusiesiems linkėję puoselėti savo šeimos ir krašto tradicijas, dovanoti namų šilumą, palaikymą ir meilę artimiesiems.
Meras A. Šatevičius priminė, kad namai – ne vien vieta, bet ir jausmas, kurį kasdien nešiojamės savo širdyje. Kalėdos neatsiejamos nuo namų ir grįžimo pas artimuosius, tad Trakai šias žiemos šventes pasitinka su šūkiu: „Čia – Trakai, čia – mano namai!“.
Trakų rajono savivaldybės surengtos šventės dalyviai buvo kviečiami pasiklausyti trumpos, tačiau itin jaukios ir šiltos, senųjų tradicijų persmelktos Kalėdų eglės istorijos. Ji buvo perteikta ne tik žodžiais – istorija virto gyvu šokio pasakojimu, kuriame susijungė judesys, muzika ir šventinė nuotaika.
Pasakojimą scenoje kūrė Trakų kultūros ir meno centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Vaivorai“, moterų liaudiškų šokių grupė „Dijūta“, jaunimo šokių grupė, ugnies ir šokio studija „Čiutyta“ bei Trakų meno mokyklos šokėjai.
Jų kuriamas choreografinis siužetas vizualiai ir jautriai nuvedė į Kalėdų laukimo slėpinį – nuo senųjų papročių iki šiandienos bendrystės. Šventinę programą užbaigė ryškus vakaro akcentas – Liepos Mondeikaitės koncertas, kurio metu skambėjo gerai žinomi, šiltos nuotaikos kūriniai, padėję visiems drauge, bendrystėje, pajusti ypatingą vakaro atmosferą ir tikrą artėjančių švenčių dvelksmą.
Vytauto Didžiojo krante įkurdinta 12 metrų aukščio pagrindinė miesto eglė papuošta namų šiluma dvelkiančiais meduoliukais, vaikystę menančiais arkliukais, svajingais elniais ir daugybe lempučių. Jos viršūnėje puikuojasi šviečiantis „šviesos pūkas“.
Prie Kalėdų eglės visi galės pasijausti kaip jaukiuose namuose ir prisėsti krėsle prie imitacinio židinio, o eglutę puošiantys meduoliniai žmogeliukai džiugins tiek šviesiu metu, tiek ir sutemus.
Kartu su pagrindine miesto egle įsižiebė ir Kalėdų eglučių alėja Karaimų gatvės pradžioje ir prie Sūpynių parkelio. Mieste rasime ir daugiau kalėdinių dekoracijų.
Tradiciškai žavi žaliaskarė įžiebta Trakų kultūros ir meno centro aikštėje, dvi didelės šviečiančios snaigės pasitinka prie įvažiavimo į Trakus ir įeinant į Karaimų gatvę, Kalėdų eglučių alėjos pradžioje. Taip pat dvi Kalėdų žvaigždės puošia Apžvalgos aikštę priešais Trakų Salos pilį.
Snaigių dekoracijomis papuošti ir Trakų gatvių stulpai, girliandos „Močiutės mezginiai“ žėri ant įvairiose miesto vietose augančių medžių. Miesto ir eglių puošimu rūpinosi Trakų seniūnija.
Artėjant gražiausioms žiemos šventėms, linkime dalintis šiluma, jaukumu ir mažais stebuklais!
