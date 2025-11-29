Ceremonijoje – nejaukus momentas: laureatė atsisakė priimti apdovanojimą iš G. Nausėdos

LRT televizijos transliuotos ceremonijos metu iniciatyvos „Šilainių sodai“ bendraįkūrėja ir edukacinės programos VIII forte vadovė Evelina Šimkutė delnu parodė, kad apdovanojimo nepriims.
Transliacijoje matyti, kad E.Šimkutė bando prezidentui kažką paaiškinti, rankoje ji laikė kitą skulptūrėlę, panašu, gautą ankstesniuose apdovanojimuose ir norėjo ją grąžinti.
G.Nausėda priėmė E.Šimkutės atiduotą statulėlę ir atlikusius apdovanojimus (neįteiktą ir grąžintą) sudėjo ant stalelio šalia. Nejaukų epizodą užbaigė renginio vedėjas, padėkojęs dalyviams ir pristatęs muzikinį intarpą.
„Lietuvos galios“ apdovanojimai Prezidentūroje vyksta jau ketvirtą kartą. Iniciatyvos tikslas – aktyvesnis visuomenės įsitraukimas į valstybės gyvenimą, pilietinės galios stiprinimas.
Priimti apdovanojimą atrodė ciniška ir netikra
Plačiau savo poziciją iniciatyva „Šilainių sodai“ netrukus išdėstė „Facebook“ paskyroje. Įraše paaiškinta, kodėl buvo atsisakyta priimti „Lietuvos galios“ apdovanojimą.
„Mūsų sprendimas – tiesioginė reakcija į tai, kas šiuo metu vyksta valstybiniu lygmeniu.
Šiandien matome aiškiai: valstybės vadovybė netesi savo pačių pažadų ir, būdami galios pozicijoje, apsimeta bejėgiais. Tai nėra neutralu. Tai nėra atsitiktinumas. Tai yra politinis pasirinkimas. Todėl mums atrodo ciniška ir netikra priimti apdovanojimą, kuris vadinamas „Lietuvos galios“ apdovanojimu, kai ta pati valdžia atsisako atsakingai naudoti mūsų visų jiems suteiktomis galiomis, kai tai yra reikalingiausia – ginant vertybes ir laisvę.
Mums galia yra:
– atsakomybė už savo žodžius ir veiksmus;
– drąsa kalbėti neteisybės ir melo akivaizdoje;
– veikimas krizinėse situacijose ir jų prevencija.
Kol ši galia nėra demonstruojama nacionaliniu mastu, tokie apdovanojimai yra gražus raudonas kaspinas ant aplinką teršiančių atliekų krūvos bendruomenei svarbioje viešoje erdvėje.
Šio apdovanojimo atsisakymu, mes renkamės:
– ne gražią nuotrauką su prezidentu, o riziką būti teisiamiems.
– ne patogų prisitaikymą, o aiškią vertybinę laikyseną.
– ne galią be atsakomybės, o atsakomybę, kaip vienintelę tikros galios formą.
VIII forte dirbame jau septynerius metus.
Žinome, kaip atrodo tikra galia – ji auga lėtai, iš vietos ir iš joje veikiančių žmonių.
Todėl atsisakymas priimti apdovanojimą mums nėra praradimas.
Tai – mūsų vertybių patvirtinimas.
Kviečiame valstybės lyderius ne dalinti galią į dešinę ir į kairę, o susitelkti svarbiais momentais ir prisiimti atsakomybę už savo galios poziciją“, – socialiniame tinkle rašė „Šilainių sodų“ atstovai.