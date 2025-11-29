Jonavoje sužibo jaukus „Kalėdų miškas“

Miestas – po pasakų skraiste
„Kalėdų miškas“ – tai jauki ir simbolinė šventinė tema, kurią įprasmins lietuviškos gamtos ir šilumos tradicijos. Pagrindinė kalėdinė puošmena – Sąjūdžio aikštėje pastatyta eglė – miesto centre sužibus šiltai balta šviesa, o šalia jos įkurdinta ir pasakiškų miško gyvūnų draugija: elniukai, lapės, pelėdos ir kt.
Švelniomis linijomis sukurtos gyvūnų figūros primins vaikystės pasakas ir atspindės jaukią atmosferą, šilumą bei žmogaus ryšį su gamta.
Dienomis šis „Kalėdų miškas“ taps jaukia miesto pasivaikščiojimo erdve, o vakarais – pasakiška šviesų oaze, kviečiančia miestiečius sustoti, pasigrožėti ir pasinerti į šventinio laikotarpio stebuklą. Įkvėpta senosios Kūčių nakties simbolikos, ši kompozicija primena apie akimirką, kai, kaip pasakoja liaudies išmintis, net žvėrys prabyla žmonių balsais – kai gamta ir žmogus vėl tampa vienu.
Miško „gyventojus“ galima pamatyti ir kitose miesto erdvėse, ne tik aikštėje šalia pagrindinės miesto eglės – jų figūros papuošė vieną pagrindinių miesto žiedinių sankryžų Plento gatvėje bei pėsčiųjų tiltą per Žeimių gatvę. Pastarasis sužibs ir gausia girliandų juosta.
Pagrindinių miesto gatvių elektros stulpus papuošė kankorėžių „puseles“ atspindintys papuošimai.
Renkantis miesto puošybos elementus, atsižvelgta ir į jų draugiškumą aplinkai. Didžioji dalis jų pagaminta iš tvarių ir perdirbamų medžiagų.
Gyvūnų kontūruose ir kai kuriuose dekoratyviniuose elementuose naudojama mediena. Ji perteikia natūralumą, jaukumą ir pagarbą lietuviškai meistrystei. Kaip šviesą praleidžiantis elementas, leidžiantis puošybos LED šviesoms sklisti švelniai ir tolygiai, naudotas organinis stiklas. Jis sustiprina pasakiškumo pojūtį – sukuria lengvumo jausmą.
Visų lauks „Gyvybės pilnas Kalėdų miškas“
Šeštadienį įžiebtas ir Kalėdinis eglučių miestelis, kurio tema šiais metais – „Gyvybės pilnas Kalėdų miškas“. Tokia tema pasirinkta atliepiant tiek miesto puošybą, tiek šiais metais minėto 275-ojo Jonavos miesto gimtadienio šūkį, kuris skelbė, kad „Jonava – gyvybės pilna“.
Kalėdinių eglučių miestelio istorija Jonavoje prasidėjo 2019 m. – tuomet į rajono mero Mindaugo Sinkevičiaus kvietimą atsiliepė 52 organizacijos, pirmą kartą sukūrusios unikalų eglučių miestelį. Vėliau kiekvienais metais jis augo ir skleidė ypatingą kalėdinę dvasią Jonavoje.
JonavaKalėdų eglėKalėdų eglės įžiebimas
Rodyti daugiau žymių