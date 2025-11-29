Pabradės poligone – nelaimė: per pratybas sužeistas belgų karys, medikai kovoja dėl jo gyvybės

Pirmoji pagalba kariui nedelsiant suteikta vietoje ir nukentėjusysis skubiai transportuotas į gydymo įstaigą Vilniuje.
Kario būklė sunki, patirti daugybiniai sužeidimai, kovojama dėl jo gyvybės. Apie incidentą Belgijos kariuomenė informavo kario artimuosius.
Belgijos kariai nuo 2017 m. reguliariai dislokuojami Lietuvoje kaip NATO daugianacionalinės kovinės grupės dalis.
Sureagavo premjerė
Ministrė pirmininkė Inga Ruginienė šeštadienio ryte sureagavo į žinią, kad per karines pratybas Lietuvoje buvo sunkiai sužeistas Belgijos karys.
„Nuoširdžiai linkiu stiprybės sužeisto kario artimiesiems, Belgijos premjerui ir visai belgų tautai. Tokios akimirkos primena, kokią didžiulę atsakomybę ir riziką kasdien prisiima mūsų sąjungininkai, stovėdami kartu dėl bendro saugumo.
Esame giliai dėkingi šiam kariui už jo tarnybą ir atsidavimą. Lietuva suteiks visą reikalingą ir aukščiausio lygio medicininę pagalbą, o mūsų institucijos artimai dirba su Belgijos atstovais dėl tolesnių žingsnių. Linkiu kuo tvirtesnio sveikimo kariui ir stiprybės jo artimiesiems šiame sunkiame laikotarpyje“, – savo socialinio tinklo paskyroje „Facebook“ rašė I.Ruginienė.
R. Kaunas: esame kartu
„Skaudi žinia iš karinių pratybų Lietuvoje – sunkiai sužeistas Belgijos karys. Ši nelaimė palietė mus visus“, – taip į žinią apie nelaimę poligone sureagavo krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
„Nuoširdžiai reiškiu užuojautą, stiprybės linkėjimus sužeisto kario artimiesiems ir visai Belgijos tautai. Tokios akimirkos primena, kokią didžiulę atsakomybę ir riziką kasdien prisiima mūsų sąjungininkai, stovėdami kartu su mumis dėl bendro saugumo.
Esame giliai dėkingi Belgijai ir šiam kariui už jų atsidavimą, tarnybą ir nuolatinį indėlį į mūsų regiono gynybą. Lietuva suteiks visą reikalingą, aukščiausio lygio medicininę pagalbą, o mūsų institucijos glaudžiai dirba su Belgijos partneriais dėl visų tolesnių veiksmų. Esame kartu“, – savo socialinio tinklo paskyroje „Facebook“ rašė R. Kaunas.
