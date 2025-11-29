Profesorius V. Landsbergis: mūsų valstybėje viešpatauja melagiai, smurtininkai ir nepraustaburniai

„Melagiai, smurtininkai, nepraustaburniai viešpatauja ir spjauna į barzdą visiems padoriems žmonėms, o padorūs žmonės stovi susigūžę ir nepasako – eikit jūs po velnių“, – konservatorių Tarybos posėdyje kalbėjo V. Landsbergis.
„Mes nesame išsivadavę, jeigu mes leidžiame Lietuvoje tokias kalbas prieš Nepriklausomybę, prieš Lietuvą, raginimus nuversti ir tą Lietuvą panaikinti. Ir ragintojai – nesėdi kalėjime. Ne, jie džiaugiasi demokratija ir tyčiojasi. Taip, kaip (Vladimiras – ELTA) Putinas tyčiojasi iš demokratijos“, – referuodamas į dabartinę valdžią kalbėjo profesorius.
Kaip skelbta, šeštadienį opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partija rinkosi į tarybos posėdį, kuriame aptarė politines aktualijas.
Partijos lyderis Laurynas Kasčiūnas teigė, kad Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) sprendimas toliau tęsti darbą su „Nemuno aušra“ panašėja į Stokholmo sindromą. Anot jo valdančioji „aušriečių“ partija toliau kelia sumaištį valstybėje.