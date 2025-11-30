E. Gentvilas pažėrė kritikos socialdemokratams: „Kolaborantai, kurie vykdo „Nemuno aušros“ nurodymus“

„Socialdemokratai yra kolaborantai. Jie bendradarbiauja, kolaboruoja su „Nemuno aušra“, vykdydami „Nemuno aušros“ nurodymus. Nė vienas socialdemokratas (nepasirašė – ELTA), kai buvo registruojamas šitas dokumentas dėl Lietuvos radijo ir televizijos generalinio direktoriaus. (...) Bet Seimo salėje balsavo turbūt 45 socialdemokratai už, ir tik du susilaikė“, – laidoje „ELTA savaitė“ teigė E. Gentvilas.
„Tegul pasižiūri, kuo jie tampa. Ar kas nors su jais norės kalbėtis, kai vaikščios apipilti paplavomis. O tas paplavas ant jų pilame ne mes – Žemaitaitis tyčiojasi iš jų, murkdo“, – akcentavo jis.
Politikas pabrėžia, kad socialdemokratai taikstosi su „aušriečių“ reikalavimais, siekdami ilgiau išlikti valdžioje.
„Esu pasakęs ir neišsižadu šitų žodžių – šitos Seimo kadencijos (koalicija – ELTA) tikrai neišlauks. O kiek socialdemokratai praradinės savo orumą ir kiek aukos valstybės interesus vardan ilgesnio pabuvimo valdžioje, tai aš nežinau“, – teigė E. Gentvilas.
„Į galios poziciją atsisėdusi (Ruginienė– ELTA) nebejaučia, kad kojas jai pjauna jos koalicijos partneris, o ne opozicija“, – pabrėžė opozicijos atstovas.
Kaip skelbta, pastaruoju metu Seime dalis parlamentarų kėlė ne vieną klausimą dėl LRT, inicijavo įstatymo pataisas.
Vienos jų – siūlymas supaprastinti LRT generalinio direktoriaus atleidimo tvarką. „Nemuno aušros“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų atstovai pasiūlė numatyti, kad visuomeninio transliuotojo taryba LRT generalinį direktorių galėtų atleisti slaptu balsavimu, ne mažiau kaip 1/2 visų tarybos narių balsais.
Siūlymas ketvirtadienį įveikė pirmąjį balsavimą Seime – įstatymo pataisos po pateikimo sulaukė parlamentarų palaikymo.
Be to, ketvirtadienį Seimas pritarė ir „aušriečių“ bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijų siūlymui įšaldyti dabartinį LRT skiriamą finansavimą. Pagal šią iniciatyvą, ateinančius trejus metus visuomeninio transliuotojo veiklai bus skiriama apie 80 mln. eurų.
Valdančiųjų inicijuojamos įstatymo pataisos sulaukė viešos kritikos. Šalies žurnalistai kreipėsi į parlamentarus, reikšdami susirūpinimą dėl to, jog Seimo narių veiksmai panašėja į bandymą užvaldyti visuomeninį transliuotoją.
Tuo metu Europos Tarybos žurnalistikos apsaugos ir žurnalistų saugumo skatinimo platforma trečiadienį išreiškė susirūpinimą dėl LRT situacijos. Pasak jos, dėl keleto šiuo metu Lietuvoje iškeltų iniciatyvų kyla pavojus LRT nepriklausomumui ir veiksmingai veiklai. Susirūpinimą dėl šių pataisų jau išreiškė Europos transliuotojų sąjunga (EBU).
