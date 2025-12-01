Kalėdinį laikotarpį kviečia Utenoje sutikti prisimenant pasakas

Gruodžio 5–6 dienomis nuo 15 iki 20 val. mažųjų miesto gyventojų ir svečių lauks Kalėdinis traukinukas, pakviesiantis visus smalsuolius 5 d. pasivažinėti Dauniškio ežero pakrante, o 6 d. ilgesniu maršrutu: Pakrantė–Kultūros centro kiemelis–Dauniškio parkas, kuriame kiekvieno akį džiugins Sniego karalienės, Eglės žalčių karalienės ir kitų pasakų motyvais sukurtos šviesų instaliacijos.
Gruodžio 5 d. 17 val. prie Dauniškio ežero tilto vyks jau tradicija tapęs teatralizuotas eglučių alėjos įžiebimas kartu su Utenos kultūros centro meno kolektyvais.
Šiais metais Dauniškio ežero pakrantėje sužibs daugiau nei 100 kalėdinių eglučių, nuvedančių iki pasakų scenos, kurioje skambės dainavimo studijos „Decima“ ir Vytauto V. Landsbergio koncertinės programos.
Gruodžio 6 d. pagrindinę miesto žaliaskarę uteniškiai įžiebs prie Utenos kultūros centro (Aušros g. 49). Gražuolė eglė nušvis visiems gerai žinomos pasakos motyvais. Šventė nuo 17 val. prasidės teatralizuota programa „Mažojo princo kelionė“, po to savo koncertais džiugins atlikėjai Iglė ir Alanas Chošnau.
Kalėdų Senelis, įžiebęs miesto eglę, visų mažųjų žiūrovų lauks savo namelyje – čia bus galima pabendrauti ir nusifotografuoti. Nenusiminkite tie, kurie nespėsite su juo susitikti šventės metu, Kalėdų Senelis savo kalendoriuje pasižymėjo, kad atvyks į Uteną ir lauks vaikučių namelyje dar du šeštadienius, t. y. gruodžio 13 ir 20 dienomis nuo 16 iki 18 val.
Gruodžio 10 ir 17 dienomis nuo 17 iki 19 val., švenčių belaukiant, Kalėdų Senelio namelyje (Aušros g. 49) vaikams vyks edukacinės dirbtuvėlės, kurių metu bus galima pasigaminti kalėdinių eglutės žaisliukų, parašyti laišką Kalėdų Seneliui ir įdėti jį į stebuklingą pašto dėžutę.
Gruodžio 22 d. 18 val. Utenos kultūros centro jaunimo teatras „Atbulai“ (rež. Vytautas Kubilius) ir Utenos kultūros centro dainavimo studija (vad. Lina Bielinytė) kviečia į spektaklį „Mažasis princas“, kuris vyks Utenos kultūros centro Didžiojoje salėje.
Tuo pat metu, nuo 18 iki 21 val., ant Utenos kultūros centro fasado bus galima stebėti įspūdingą videoinstaliaciją, kurią kurs INTERACTMEDIA komanda.
Gruodžio 31-ąją nuo 20 val. Utenos kultūros centras uteniškius ir miesto svečius kviečia į Didžiąją salę palydėti išeinančius 2025-uosius šventiniame koncerte „Metų pabaigos akordai“ su atlikėjais Jonu Sakalausku, Sandra Lebrikaite ir ritmo grupe. Skambės šventiniai kūriniai nuo Franko Sinatros iki ABBA, nuo Stasio Povilaičio iki šių laikų hitų.
Atrask pasaką Utenoje!
