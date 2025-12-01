NATO naikintuvai tris kartus kilo atpažinti ir lydėti Rusijos orlaivių

Ministerijos duomenimis, praėjusį pirmadienį ir penktadienį naikintuvai buvo pakelti atpažinti orlaivio IL-20, ketvirtadienį – dviejų orlaivių TU-22M3 ir dviejų orlaivių SU-35.
Kaip skelbiama, vienu atveju rusų orlaiviai skrido tarptautine oro erdve iš Rusijos žemyninės dalies į Kaliningrado sritį. Antru atveju – tarptautine oro erdve iš Rusijos žemyninės dalies į Rusijos žemyninę dalį.
Bei kitu atveju tarptautine oro erdve iš Rusijos Kaliningrado srities į Rusijos žemyninę dalį.
Orlaiviai skrido be radiolokacinių atsakiklių, nepalaikė radijo ryšio su Regioniniu skrydžių valdymo centru.
ELTA primena, kad NATO oro policijos misija Baltijos šalyse pradėjo vykdyti nuo 2004 metų kovo mėnesio, kai Lietuva, Latvija ir Estija tapo NATO narėmis.
Nuo to laiko Baltijos oro erdvėje jau yra patruliavę Belgijos, Danijos, Čekijos, Didžiosios Britanijos, Ispanijos, JAV, Lenkijos, Norvegijos, Olandijos, Portugalijos, Prancūzijos, Rumunijos, Turkijos, Vokietijos, Italijos kariai.
